В ХМАО блогера подозревают в шантаже чиновников и бизнесменов

07 июня 2022 в 13:26 Размер текста - 17 +

Блогер и его подельники находятся под стражей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Блогера из ХМАО подозревают в том, что он несколько лет шантажировал чиновников и местных бизнесменов. Следственный комитет уже предъявил ему обвинение по нескольким статьям: вымогательство, угроза убийством, оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении следственного комитета ХМАО. «Обвиняемый с целью незаконного обогащения в составе группы лиц по предварительному сговору с 29-летним и 31-летним жителями города в период с мая по июнь 2021 года неоднократно, угрожая применением насилия в отношении потерпевшего и его родственников, требовал от директора одного из муниципальных учреждений города Нягань 300 000 рублей в качестве возврата вымышленного долга. Во время одной из встреч в целях большей убедительности своих угроз злоумышленники нанесли потерпевшему не менее 10 ударов ногами», — указано в сообщении ведомства. Инсайдер в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о блогере Талехе Насибове. По версии следствия, с 2019 года по 2021-й, угрожая распространением ложной и порочащей информации, он якобы требовал от трех бизнесменов и одного чиновника Нягани почти 700 тысяч рублей. «А в июне 2021 года во время выездного совещания с участием жителей района высказал оскорбления в нецензурной форме и угрозу применения насилия в адрес представителя администрации. В мае 2021 года он совместно с 29-летним обвиняемым нанес не менее 15 ударов руками, ногами и резиновой палкой по различным частям тела одному из жителей города, высказав при этому угрозу убийством», — добавили в ведомстве. Помимо этого, 30 июня 2021 года обвиняемый с двумя товарищами организовали провокацию сотрудников правоохранительных органов. Следствие считает, что они специально разместили перед входом в здание мэрии Нягани принадлежащий им сгоревший автомобиль, а после — мешали полицейским его эвакуировать. Сейчас блогер и его подельники находятся под арестом. За содеянное им грозит не менее 10 лет. Уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства. Ранее URA.RU сообщало, что Насибов, который подозревается в вымогательстве и оскорблении представителя власти, арестован. Насибов уже привлекался к уголовной ответственности: в 2011 году — за вымогательство, а в 2015-м — за избиение человека. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Блогера из ХМАО подозревают в том, что он несколько лет шантажировал чиновников и местных бизнесменов. Следственный комитет уже предъявил ему обвинение по нескольким статьям: вымогательство, угроза убийством, оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении следственного комитета ХМАО. «Обвиняемый с целью незаконного обогащения в составе группы лиц по предварительному сговору с 29-летним и 31-летним жителями города в период с мая по июнь 2021 года неоднократно, угрожая применением насилия в отношении потерпевшего и его родственников, требовал от директора одного из муниципальных учреждений города Нягань 300 000 рублей в качестве возврата вымышленного долга. Во время одной из встреч в целях большей убедительности своих угроз злоумышленники нанесли потерпевшему не менее 10 ударов ногами», — указано в сообщении ведомства. Инсайдер в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о блогере Талехе Насибове. По версии следствия, с 2019 года по 2021-й, угрожая распространением ложной и порочащей информации, он якобы требовал от трех бизнесменов и одного чиновника Нягани почти 700 тысяч рублей. «А в июне 2021 года во время выездного совещания с участием жителей района высказал оскорбления в нецензурной форме и угрозу применения насилия в адрес представителя администрации. В мае 2021 года он совместно с 29-летним обвиняемым нанес не менее 15 ударов руками, ногами и резиновой палкой по различным частям тела одному из жителей города, высказав при этому угрозу убийством», — добавили в ведомстве. Помимо этого, 30 июня 2021 года обвиняемый с двумя товарищами организовали провокацию сотрудников правоохранительных органов. Следствие считает, что они специально разместили перед входом в здание мэрии Нягани принадлежащий им сгоревший автомобиль, а после — мешали полицейским его эвакуировать. Сейчас блогер и его подельники находятся под арестом. За содеянное им грозит не менее 10 лет. Уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства. Ранее URA.RU сообщало, что Насибов, который подозревается в вымогательстве и оскорблении представителя власти, арестован. Насибов уже привлекался к уголовной ответственности: в 2011 году — за вымогательство, а в 2015-м — за избиение человека.