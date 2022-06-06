Сергей Миронов будет переведен на нижестоящую должность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Начальник УМВД по городу Челябинску Сергей Миронов проработает на своем посту еще месяц, после чего он будет переведен в другое подразделение, а его место займет нынешний заместитель, полковник Андрей Меньшенин, сообщил источник URA.RU в полицейском главке региона. Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков отметил, что пока Миронов продолжает нести службу на посту руководителя.

«Миронов продолжает работу. Обо всех изменениях общественность будет проинформирована, когда они произойдут», — сообщил начальник ГУ МВД.

По данным источника URA.RU, Сергей Миронов утром 7 июня получил замечание от руководства главка из-за плохого состояния опорных пунктов полиции. После этого он в сердцах сказал, что напишет рапорт и уйдет в отставку, но пока этого не сделал. Претензии к его службе имеются давно, однако Миронов старался их нивелировать и показать, что может руководить управлением.

В течение месяца Миронов покинет пост и будет переведен на менее ответственную должность. И.о. руководителя будет назначен начальник полиции УМВД, полковник Андрей Меньшенин, его же рассматривают и на пост начальника Управления. По словам собеседников URA.RU, он пользуется уважением в коллективе, считается одним из самых опытных полицейских региона и имеет желание работать.

На Урале Андрей Меньшенин известен по резонансному «делу банды Малова», когда по ложному обвинению со стороны участников ОПГ, занимавшихся угонами элитных машин, были арестованы и уволены со службы пять полицейских. Среди них был и замначальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Челябинской области. В декабре 2015 года прокуратура отказалась в суде от обвинения в отношении полицейских. Они были оправданы судом и получили право на реабилитацию.

Андрей Меньшенин прошел в главке через незаконное уголовное преследование Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам