Губернатор Моор передаст тюменцам награды от Владимира Путина

08 июня 2022 в 10:39 Размер текста - 17 +

Награды от президента получит 21 тюменец, от области — еще 9 Фото: Владимир Андреев © URA.RU Госнаграды от президента РФ Владимира Путина 8 июня тюменцам вручит губернатор региона Александр Моор. Об этом в своем telegram-канале сообщает Информационный центр правительства Тюменской области. Также жители получат региональные награды. «В преддверии Дня России Александр Моор планирует вручить государственные награды, поощрения президента РФ и награды Тюменской области. Отмечен труд представителей науки и образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты, строительства, транспорта, сельского хозяйства, энергетики и других отраслей», — сообщает инфоцентр правительства региона в Telegram. В списке на награждение значатся 30 фамилий. Тюменцы получат ордена, медали, знаки отличия и почетные звания, а также поощрения и благодарности. В частности, орденом Дружбы наградят председателя Счетной палаты Тюменской области Дмитрия Огородникова. Медаль «За отвагу на пожаре» вручат двум сотрудникам «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов»: трактористу Александру Горбунову и леснику Ришату Каримову. Мужчины проявили смелость в экстремальной ситуации и спасли жизни людей в мае прошлого года, защищая от огня село Муллаши. Благодарность от президента РФ получит Вероника Кирюшина, в настоящее время занимающая должность и. о. генерального директора Тюменского концертно-театрального объединения. Аналогичную награду получит Алиса Абрамова, замдиректора дворца «Пионер», за вклад в проведение мероприятий, направленных на поддержку населения в период коронавируса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Госнаграды от президента РФ Владимира Путина 8 июня тюменцам вручит губернатор региона Александр Моор. Об этом в своем telegram-канале сообщает Информационный центр правительства Тюменской области. Также жители получат региональные награды. «В преддверии Дня России Александр Моор планирует вручить государственные награды, поощрения президента РФ и награды Тюменской области. Отмечен труд представителей науки и образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты, строительства, транспорта, сельского хозяйства, энергетики и других отраслей», — сообщает инфоцентр правительства региона в Telegram. В списке на награждение значатся 30 фамилий. Тюменцы получат ордена, медали, знаки отличия и почетные звания, а также поощрения и благодарности. В частности, орденом Дружбы наградят председателя Счетной палаты Тюменской области Дмитрия Огородникова. Медаль «За отвагу на пожаре» вручат двум сотрудникам «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов»: трактористу Александру Горбунову и леснику Ришату Каримову. Мужчины проявили смелость в экстремальной ситуации и спасли жизни людей в мае прошлого года, защищая от огня село Муллаши. Благодарность от президента РФ получит Вероника Кирюшина, в настоящее время занимающая должность и. о. генерального директора Тюменского концертно-театрального объединения. Аналогичную награду получит Алиса Абрамова, замдиректора дворца «Пионер», за вклад в проведение мероприятий, направленных на поддержку населения в период коронавируса.