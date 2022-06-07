Махонин рассказал о царь-сковородке, которая накормит пермяков

В день города пермякам раздадут кашу с курицей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В День города и День России 12 июня на эспланаде в центре Перми пройдет фестиваль барбекю. В рамках фестиваля пермские повара будут готовить на царь-сковородке, которую изготовили на ПАО «Мотовилихинские заводы». На это мероприятие обратил внимание губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе заседания регионального правительства 8 июня. Трансляция заседания проходила в группе ВКонтакте «Пермский край».

«Сковородка изготовлена на нашем уважаемом и любимом заводе „Мотовилиха“. И мы с Алексеем Валерьевичем (Чибисовым, вице-премьером Пермского края — ред.) пробовали [блюда, приготовленные на ней], когда кормили наших уважаемых летчиков в летном полку. В общем, работает, вкусно получается. Надеюсь, что в этот раз тоже будет всем вкусно и сытно. Такая изюминка празднования. Мне кажется, очень хорошая и значимая», — попросил Махонин.

Алексей Чибисов рассказал, что царь-сковородка — это самая большая в РФ сковорода. В рамках фестиваля барбекю на ней приготовят 2,5 тысячи порции «каши с курятиной». «Будем угощать жителей Перми. И соответственно можно говорить о том, что в Перми не только хорошие машиностроительные заводы, но и замечательные повара», — отметил Чибисов.

Согласно данным из открытых источников, сковородка весит 250 кг. Ее диаметр составляет 2,61 м, высота с подставкой — один метр. Она была изготовлена в партнерстве с региональным минпромом.

Помимо фестиваля барбекю, в Перми 12 июня пройдут праздничные мероприятий и концерты на всех площадках. У ДК им. Солдатова будут выступать творческие коллективы, на набережной состоится фестиваль боевых искусств, рассказал мэр Перми Алексей Демкин. В 23:30 состоится салют продолжительностью семь минут.

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