Прикамские волонтеры занялись поиском пропавшего 14-летнего подростка из Яйвы

В Пермском крае разыскивают 14-летнего подростка Максима Кирияка. По данным волонтерского отряда «Регион 59», молодой человек вечером 21 февраля вышел из дома в поселке Яйва, а обратно не вернулся.
«Устанавливается местонахождения Максима Кирияка, 14 лет. Он 21 февраля 2025 года около 18:00 ушел из дома по улице Коммунистической в поселке Яйва. С тех пор его местонахождение неизвестно», — написано в telegram-канале поисковиков.
Подросток был одет в черную с серым толстовку, черные куртку, трико и полусапоги. Рост юноши: 180 сантиметров, у него темные волосы. Особая примета: сутулость.
О пропаже юноши ранее сообщила мэрия Александровского округа. На территории был организован срочный сбор на поиск молодого человека. По словам знакомых, Максим раньше из дома никогда не убегал, накануне в семье не было никаких ссор или конфликтов.
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