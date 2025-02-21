21 февраля 2025

Прикамские волонтеры занялись поиском пропавшего 14-летнего подростка из Яйвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Где юноша находится сейчас, никто не знает
Где юноша находится сейчас, никто не знает Фото:

В Пермском крае разыскивают 14-летнего подростка Максима Кирияка. По данным волонтерского отряда «Регион 59», молодой человек вечером 21 февраля вышел из дома в поселке Яйва, а обратно не вернулся.

«Устанавливается местонахождения Максима Кирияка, 14 лет. Он 21 февраля 2025 года около 18:00 ушел из дома по улице Коммунистической в поселке Яйва. С тех пор его местонахождение неизвестно», — написано в telegram-канале поисковиков. 

Подросток был одет в черную с серым толстовку, черные куртку, трико и полусапоги. Рост юноши: 180 сантиметров, у него темные волосы. Особая примета: сутулость.

О пропаже юноши ранее сообщила мэрия Александровского округа. На территории был организован срочный сбор на поиск молодого человека. По словам знакомых, Максим раньше из дома никогда не убегал, накануне в семье не было никаких ссор или конфликтов.

Волонтеры обратились к жителям Прикамья с просьбой помочь в поиске
Волонтеры обратились к жителям Прикамья с просьбой помочь в поиске
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В Пермском крае разыскивают 14-летнего подростка Максима Кирияка. По данным волонтерского отряда «Регион 59», молодой человек вечером 21 февраля вышел из дома в поселке Яйва, а обратно не вернулся. «Устанавливается местонахождения Максима Кирияка, 14 лет. Он 21 февраля 2025 года около 18:00 ушел из дома по улице Коммунистической в поселке Яйва. С тех пор его местонахождение неизвестно», — написано в telegram-канале поисковиков.  Подросток был одет в черную с серым толстовку, черные куртку, трико и полусапоги. Рост юноши: 180 сантиметров, у него темные волосы. Особая примета: сутулость. О пропаже юноши ранее сообщила мэрия Александровского округа. На территории был организован срочный сбор на поиск молодого человека. По словам знакомых, Максим раньше из дома никогда не убегал, накануне в семье не было никаких ссор или конфликтов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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