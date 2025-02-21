21 февраля 2025

Сотрудники МЧС спасли человека на пожаре в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Горение ликвидировали 15 человек и пять единиц техники
Горение ликвидировали 15 человек и пять единиц техники Фото:

Во время пожара в Перми на улице Глазовской сотрудники МЧС спасли человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Произошло возгорание стиральной машины в ванной комнате в одной из квартир жилого дома. На пожаре погибших нет, однако имеется травмированный мужчина. До прибытия спецслужб здание самостоятельно покинули 25 человек», — сказано в сообщении на сайте регионального ГУ МЧС. Сообщение о пожаре поступило 21 февраля в 18:06 по местному времени.

Площадь пожара составила два квадратных метра. В операции по тушению пожара участвовали 15 сотрудников МЧС и пять единиц техники.

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Во время пожара в Перми на улице Глазовской сотрудники МЧС спасли человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Произошло возгорание стиральной машины в ванной комнате в одной из квартир жилого дома. На пожаре погибших нет, однако имеется травмированный мужчина. До прибытия спецслужб здание самостоятельно покинули 25 человек», — сказано в сообщении на сайте регионального ГУ МЧС. Сообщение о пожаре поступило 21 февраля в 18:06 по местному времени. Площадь пожара составила два квадратных метра. В операции по тушению пожара участвовали 15 сотрудников МЧС и пять единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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