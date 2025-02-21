Сотрудники МЧС спасли человека на пожаре в Перми

Во время пожара в Перми на улице Глазовской сотрудники МЧС спасли человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«Произошло возгорание стиральной машины в ванной комнате в одной из квартир жилого дома. На пожаре погибших нет, однако имеется травмированный мужчина. До прибытия спецслужб здание самостоятельно покинули 25 человек», — сказано в сообщении на сайте регионального ГУ МЧС. Сообщение о пожаре поступило 21 февраля в 18:06 по местному времени.
Площадь пожара составила два квадратных метра. В операции по тушению пожара участвовали 15 сотрудников МЧС и пять единиц техники.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!