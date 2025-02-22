Власти Чусового ищут инвестора для строительства апарт-отеля

В Чусовом (Пермский край) власти планируют возвести апарт-отель. Глава Чусовского муниципального округа Сергей Белов обратился к потенциальным инвесторам через свою страницу «Вконтакте» с приглашением участвовать в перспективном проекте строительства.
«Это современный формат размещения, предлагающий гостям комфортные блоки с кухней и санузлом, представляет собой отличную возможность для выгодного инвестирования. Общая стоимость проекта составляет 50 миллионов рублей, а срок окупаемости — всего 5,1 года. Администрация Чусовского муниципального округа готова оказать всестороннюю поддержку в реализации этого начинания», — написал Белов.
Предлагаются два варианта строительства типового двухэтажного дома из легкобетонных блоков: на 8 квартир общей площадью 285 кв.м. или на 16 квартир общей площадью 565 кв.м. Белов призвал инвесторов обратить внимание на возможности, которые предоставляет Чусовой, и подчеркнул, что сотрудничество может привести к стабильной прибыли. Он также выразил готовность обсудить все детали возможного партнерства.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что в микрорайоне Верхние Муллы в Перми планируется построить новую одноэтажную гостиницу на десять номеров. В гостинице появится зона кейтеринга, зона отдыха и фонтан.
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