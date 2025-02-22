22 февраля 2025
21 февраля 2025

Власти Чусового ищут инвестора для строительства апарт-отеля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Власти Чусового оценивают проект строительства апарт-отеля как перспективный
Власти Чусового оценивают проект строительства апарт-отеля как перспективный Фото:

В Чусовом (Пермский край) власти планируют возвести апарт-отель. Глава Чусовского муниципального округа Сергей Белов обратился к потенциальным инвесторам через свою страницу «Вконтакте» с приглашением участвовать в перспективном проекте строительства.

«Это современный формат размещения, предлагающий гостям комфортные блоки с кухней и санузлом, представляет собой отличную возможность для выгодного инвестирования. Общая стоимость проекта составляет 50 миллионов рублей, а срок окупаемости — всего 5,1 года. Администрация Чусовского муниципального округа готова оказать всестороннюю поддержку в реализации этого начинания», — написал Белов.

Предлагаются два варианта строительства типового двухэтажного дома из легкобетонных блоков: на 8 квартир общей площадью 285 кв.м. или на 16 квартир общей площадью 565 кв.м. Белов призвал инвесторов обратить внимание на возможности, которые предоставляет Чусовой, и подчеркнул, что сотрудничество может привести к стабильной прибыли. Он также выразил готовность обсудить все детали возможного партнерства.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в микрорайоне Верхние Муллы в Перми планируется построить новую одноэтажную гостиницу на десять номеров. В гостинице появится зона кейтеринга, зона отдыха и фонтан.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Чусовом (Пермский край) власти планируют возвести апарт-отель. Глава Чусовского муниципального округа Сергей Белов обратился к потенциальным инвесторам через свою страницу «Вконтакте» с приглашением участвовать в перспективном проекте строительства. «Это современный формат размещения, предлагающий гостям комфортные блоки с кухней и санузлом, представляет собой отличную возможность для выгодного инвестирования. Общая стоимость проекта составляет 50 миллионов рублей, а срок окупаемости — всего 5,1 года. Администрация Чусовского муниципального округа готова оказать всестороннюю поддержку в реализации этого начинания», — написал Белов. Предлагаются два варианта строительства типового двухэтажного дома из легкобетонных блоков: на 8 квартир общей площадью 285 кв.м. или на 16 квартир общей площадью 565 кв.м. Белов призвал инвесторов обратить внимание на возможности, которые предоставляет Чусовой, и подчеркнул, что сотрудничество может привести к стабильной прибыли. Он также выразил готовность обсудить все детали возможного партнерства. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в микрорайоне Верхние Муллы в Перми планируется построить новую одноэтажную гостиницу на десять номеров. В гостинице появится зона кейтеринга, зона отдыха и фонтан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...