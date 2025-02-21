Стали известны самые популярные подарки, которые пермяки купили к 23 февраля

В преддверии Дня защитника Отечества жители Пермского края активно приобретают мужской парфюм, дезодоранты, бритвы и другие товары для мужчин. Исследованием поделились аналитики Wildberries.
«Среди „подарочных“ категорий в канун праздника значительно выросли продажи мужской парфюмерии и косметики. Популярностью у жителей Прикамья пользуются бритвы и средства для бритья. Спрос на такие товары повысился и составил 125% и 85% соответственно», — пишет РБК Пермь со ссылкой на аналитиков.
В среднем жители Перми тратят на подарки к 23 февраля около 2,8 тысячи рублей. Среди популярных подарков также оказались гаджеты: беспроводные наушники и игровые консоли.
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