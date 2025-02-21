21 февраля 2025

Стали известны самые популярные подарки, которые пермяки купили к 23 февраля

Пермякам-мужчинам к 23 февраля покупают парфюм и бритвы
© Служба новостей «URA.RU»
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Наиболее популярные категории подарков назвали аналитики Wildberries
Наиболее популярные категории подарков назвали аналитики Wildberries Фото:

В преддверии Дня защитника Отечества жители Пермского края активно приобретают мужской парфюм, дезодоранты, бритвы и другие товары для мужчин. Исследованием поделились аналитики Wildberries.

«Среди „подарочных“ категорий в канун праздника значительно выросли продажи мужской парфюмерии и косметики. Популярностью у жителей Прикамья пользуются бритвы и средства для бритья. Спрос на такие товары повысился и составил 125% и 85% соответственно», — пишет РБК Пермь со ссылкой на аналитиков.

В среднем жители Перми тратят на подарки к 23 февраля около 2,8 тысячи рублей. Среди популярных подарков также оказались гаджеты: беспроводные наушники и игровые консоли.

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В преддверии Дня защитника Отечества жители Пермского края активно приобретают мужской парфюм, дезодоранты, бритвы и другие товары для мужчин. Исследованием поделились аналитики Wildberries. «Среди „подарочных“ категорий в канун праздника значительно выросли продажи мужской парфюмерии и косметики. Популярностью у жителей Прикамья пользуются бритвы и средства для бритья. Спрос на такие товары повысился и составил 125% и 85% соответственно», — пишет РБК Пермь со ссылкой на аналитиков. В среднем жители Перми тратят на подарки к 23 февраля около 2,8 тысячи рублей. Среди популярных подарков также оказались гаджеты: беспроводные наушники и игровые консоли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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