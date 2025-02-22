В Перми может появиться театр, посвященный фокуснику Владимиру Данилину

В Перми зарегистрировано ООО «Эстрадный театр иллюзион Владимира Данилина». Организация принадлежит вдове ушедшего из жизни экс-депутата и фокусника Владимира Данилина. Компания займется организацией отдыха и развлечений, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».
«Единственным владельцем и руководителем ООО „Эстрадный театр иллюзион Владимира Данилина“ является Ирина Данилина. Она является вдовой почетного гражданина Перми, народного артиста РСФСР, экс-депутата Законодательного собрания Пермского края Владимира Данилина. На вопросы издания Данилина не ответила», — передает «Коммерсант-Прикамье».
Ранее URA.RU рассказывало о том, что 30 ноября 2024 года на 74-м году жизни скончался Владимир Данилин. Его мастерство признано не только в России, но и за рубежом. Он имел звание Заслуженного и Народного артиста РСФСР. Также Данилин был профессором Пермского государственного института культуры, где передавал знания и опыт молодым поколениям. Ирина — вторая жена фокусника, она была артисткой в его театре. Свадебную церемонию провели в 2009 году.
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