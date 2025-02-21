21 февраля 2025

В Пермском крае загорелась квартира из-за непотушенной сигареты

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь пожара составила 24 квадратных метра
Площадь пожара составила 24 квадратных метра Фото:

В Добрянке (Пермский край) в многоквартирном жилом доме на улице Энергетиков произошел пожар из-за непотушенной сигареты. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Произошло возгорание мебели в квартире. Спасены 20 человек, из них двое дети. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении», — указано в сообщении МЧС.

Уточняется, что площадь пожара составила 24 квадратных метра. На место происшествия были направлены 16 спасателей и пять единиц техники.

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В Добрянке (Пермский край) в многоквартирном жилом доме на улице Энергетиков произошел пожар из-за непотушенной сигареты. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Произошло возгорание мебели в квартире. Спасены 20 человек, из них двое дети. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении», — указано в сообщении МЧС. Уточняется, что площадь пожара составила 24 квадратных метра. На место происшествия были направлены 16 спасателей и пять единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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