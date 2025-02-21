В Пермском крае загорелась квартира из-за непотушенной сигареты

Площадь пожара составила 24 квадратных метра
В Добрянке (Пермский край) в многоквартирном жилом доме на улице Энергетиков произошел пожар из-за непотушенной сигареты. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«Произошло возгорание мебели в квартире. Спасены 20 человек, из них двое дети. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении», — указано в сообщении МЧС.
Уточняется, что площадь пожара составила 24 квадратных метра. На место происшествия были направлены 16 спасателей и пять единиц техники.
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