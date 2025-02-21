21 февраля 2025

Стало известно, сколько в Перми получает инженер-конструктор

Superjob: пермские работодатели готовы платить инженерам до 185 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работодатели готовы платить опытным специалистам до 185 тысяч
Работодатели готовы платить опытным специалистам до 185 тысяч Фото:

В Перми инженеры-конструкторы могут претендовать на зарплату до 185 тысяч рублей. Новым исследованием с URA.RU поделились аналитики сервиса по поиску работы Superjob.

«Аналитики изучили предложения работодателей на позицию „Инженер-конструктор“ в пермских строительных компаниях. Минимальную зарплату до 55 тысяч обещают сотруднику с неполным высшим техническим образованием и знанием строительных нормативов. От 105 до 185 тысяч рублей могут получать специалисты, которые имеют опыт прохождения экспертиз, защиты конструкторской части проекта и стаж работы от пяти лет», — сказано в исследовании.

Среднестатистический портрет соискателя в городе сегодня представляет собой мужчина в возрасте 42 лет. При этом работодатели отдают предпочтения кандидатам со знанием английского или другого иностранного языка и опытом BIM-проектирования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми инженеры-конструкторы могут претендовать на зарплату до 185 тысяч рублей. Новым исследованием с URA.RU поделились аналитики сервиса по поиску работы Superjob. «Аналитики изучили предложения работодателей на позицию „Инженер-конструктор“ в пермских строительных компаниях. Минимальную зарплату до 55 тысяч обещают сотруднику с неполным высшим техническим образованием и знанием строительных нормативов. От 105 до 185 тысяч рублей могут получать специалисты, которые имеют опыт прохождения экспертиз, защиты конструкторской части проекта и стаж работы от пяти лет», — сказано в исследовании. Среднестатистический портрет соискателя в городе сегодня представляет собой мужчина в возрасте 42 лет. При этом работодатели отдают предпочтения кандидатам со знанием английского или другого иностранного языка и опытом BIM-проектирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...