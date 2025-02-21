Стало известно, сколько в Перми получает инженер-конструктор

В Перми инженеры-конструкторы могут претендовать на зарплату до 185 тысяч рублей. Новым исследованием с URA.RU поделились аналитики сервиса по поиску работы Superjob.
«Аналитики изучили предложения работодателей на позицию „Инженер-конструктор“ в пермских строительных компаниях. Минимальную зарплату до 55 тысяч обещают сотруднику с неполным высшим техническим образованием и знанием строительных нормативов. От 105 до 185 тысяч рублей могут получать специалисты, которые имеют опыт прохождения экспертиз, защиты конструкторской части проекта и стаж работы от пяти лет», — сказано в исследовании.
Среднестатистический портрет соискателя в городе сегодня представляет собой мужчина в возрасте 42 лет. При этом работодатели отдают предпочтения кандидатам со знанием английского или другого иностранного языка и опытом BIM-проектирования.
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