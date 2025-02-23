«Об меня вытирают ноги»: бойца СВО с дырой в голове лишили выплат в Екатеринбурге. Видео

Раненый участник спецоперации остался без денег в Екатеринбурге

23 февраля 2025 в 19:02 Размер текста - 17 +

Дмитрий ездил на фронт дважды. Первый раз — в составе ЧВК «Вагнер» (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участник спецоперации России на Украине Дмитрий Мацкевич с позывным «Беднота», получивший серьезное ранение головы, в результате которого в его черепе образовалась дыра, никак не может добиться положенных ему выплат. С какими бюрократическими трудностями столкнулся солдат, — в материале URA.RU. Дмитрий родом из пермского микрорайона Гайва, учился в интернате №1, а затем получил профессию повара в ПТУ №41. После обучения работал в ресторанах. В начале 2017-го Дмитрия задержали с наркотиками. Его приговорили к 12 годам тюрьмы. Наказание он отбывал в Новой Ляле (Свердловская область) и, кстати, был там поваром. Дмитрию дали 12 лет колонии по статье 228 (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В 2023 году Дмитрию предложили искупить вину на фронте, и он согласился. Мужчина 14 января оказался в составе ЧВК «Вагнер», участвовал во взятии Бахмута. Жесткое ранение — от взрыва снаряда — Дмитрий получил в марте. Его срочно эвакуировали в Луганский клинический госпиталь. Повреждения были тяжелыми: осколочное слепое проникающее ранение черепа и головного мозга, открытый перелом лобной кости, усеянный металлическими фрагментами, осколочные ранения правой стопы и, как следствие, ампутация фаланги пальца. «На первом этапе лечения мне удалили осколки из черепа, потом был курс интенсивной терапии», — вспоминает Мацкевич. После увольнения из ЧВК «Вагнер» Дмитрий вернулся на реабилитацию в Пермь. А 5 апреля 2024-го заключил новый контракт — уже с Минобороны — и поступил на службу в 810 бригаду морской пехоты. В августе его контузило, Дмитрий утратил нормальную речь. На этот раз лечился он в Екатеринбурге. Мацкевич получил тяжелую контузию из-за разорвавшихся снарядов (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Несмотря на очевидную связь травмы с боевыми действиями, военно-врачебная комиссия [в Екатеринбурге] отказала мне в выплатах, классифицировав контузию как заболевание. Я пытаюсь добиться пересмотра решения, но мне предложили лишь повторное прохождение ВВК у тех же специалистов, которые уже вынесли отрицательное заключение, фактически гарантируя повторный отказ», — возмущен Мацкевич. Его спор с государством длится уже полгода. «Такое чувство, будто об меня вытирают ноги», — говорит он. После реабилитации боец остался жить в Екатеринбурге. Здесь ему особенно нравится гулять по центру, посещать крупные события вроде «Ночи музыки» и Дня города. Редакция URA.RU направила запрос в Минобороны. Ответ ожидается. Фото предоставлено бойцом Фото предоставлено бойцом Фото предоставлено бойцом Фото предоставлено бойцом Фото предоставлено бойцом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участник спецоперации России на Украине Дмитрий Мацкевич с позывным «Беднота», получивший серьезное ранение головы, в результате которого в его черепе образовалась дыра, никак не может добиться положенных ему выплат. С какими бюрократическими трудностями столкнулся солдат, — в материале URA.RU. Дмитрий родом из пермского микрорайона Гайва, учился в интернате №1, а затем получил профессию повара в ПТУ №41. После обучения работал в ресторанах. В начале 2017-го Дмитрия задержали с наркотиками. Его приговорили к 12 годам тюрьмы. Наказание он отбывал в Новой Ляле (Свердловская область) и, кстати, был там поваром. В 2023 году Дмитрию предложили искупить вину на фронте, и он согласился. Мужчина 14 января оказался в составе ЧВК «Вагнер», участвовал во взятии Бахмута. Жесткое ранение — от взрыва снаряда — Дмитрий получил в марте. Его срочно эвакуировали в Луганский клинический госпиталь. Повреждения были тяжелыми: осколочное слепое проникающее ранение черепа и головного мозга, открытый перелом лобной кости, усеянный металлическими фрагментами, осколочные ранения правой стопы и, как следствие, ампутация фаланги пальца. «На первом этапе лечения мне удалили осколки из черепа, потом был курс интенсивной терапии», — вспоминает Мацкевич. После увольнения из ЧВК «Вагнер» Дмитрий вернулся на реабилитацию в Пермь. А 5 апреля 2024-го заключил новый контракт — уже с Минобороны — и поступил на службу в 810 бригаду морской пехоты. В августе его контузило, Дмитрий утратил нормальную речь. На этот раз лечился он в Екатеринбурге. «Несмотря на очевидную связь травмы с боевыми действиями, военно-врачебная комиссия [в Екатеринбурге] отказала мне в выплатах, классифицировав контузию как заболевание. Я пытаюсь добиться пересмотра решения, но мне предложили лишь повторное прохождение ВВК у тех же специалистов, которые уже вынесли отрицательное заключение, фактически гарантируя повторный отказ», — возмущен Мацкевич. Его спор с государством длится уже полгода. «Такое чувство, будто об меня вытирают ноги», — говорит он. После реабилитации боец остался жить в Екатеринбурге. Здесь ему особенно нравится гулять по центру, посещать крупные события вроде «Ночи музыки» и Дня города. Редакция URA.RU направила запрос в Минобороны. Ответ ожидается.