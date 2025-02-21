В Перми школьник покончил с собой

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции
В Перми покончил с собой 17-летний школьник. Его тело было найдено вечером 16 февраля возле дома на улице Революции. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Тело подростка обнаружили вечером 16 февраля. На место были вызваны сотрудники полиции, которые во время осмотра дома нашли в подъезде куртку парня и его телефон. Мать школьника рассказала следователям, что в последнее время сын был в подавленном состоянии», — пишет Baza.
URA.RU направило запрос в СУ СК России по Пермскому краю. На момент публикации ответ не поступил.
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