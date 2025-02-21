21 февраля 2025

В Перми временно ограничат движение транспорта по улице Тургенева

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение транспорта ограничат с 24 по 28 февраля
Движение транспорта ограничат с 24 по 28 февраля Фото:

В Перми из-за ремонта тепломагистрали сузят дорогу на улице Тургенева. Ограничение движения вводят на пять дней. Это связано с проведением ремонтных работ на участке тепломагистрали, сообщается на сайте администрации Перми.

«С 9:00 24 февраля до 23:00 28 февраля проезд будет сужен до одной полосы на улице Тургенева, напротив дома №35, при движении по односторонним участкам от и до дома быта „Агат“. Водителям рекомендуется учитывать это при выборе маршрута», — обратились к автомобилистам в мэрии. 

Работы будет вести пермский филиал ПАО «Т Плюс». Заказчику поручено установить соответствующие знаки. 

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми на восемь месяцев продлили перекрытие участка улицы Пермской. Ограничение будет действовать до 1 октября 2025 года.

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В Перми из-за ремонта тепломагистрали сузят дорогу на улице Тургенева. Ограничение движения вводят на пять дней. Это связано с проведением ремонтных работ на участке тепломагистрали, сообщается на сайте администрации Перми. «С 9:00 24 февраля до 23:00 28 февраля проезд будет сужен до одной полосы на улице Тургенева, напротив дома №35, при движении по односторонним участкам от и до дома быта „Агат“. Водителям рекомендуется учитывать это при выборе маршрута», — обратились к автомобилистам в мэрии.  Работы будет вести пермский филиал ПАО «Т Плюс». Заказчику поручено установить соответствующие знаки.  Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми на восемь месяцев продлили перекрытие участка улицы Пермской. Ограничение будет действовать до 1 октября 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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