В Тюмень со всей страны приедут гонщики на грузовиках

На соревнования приедут гонщики из восьми регионов России Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Под Тюменью 19 июня пройдет этап чемпионата России по автокроссу на грузовых автомобилях. Об этом URA.RU сообщили в информационном центр правительства Тюменской области. По информации властей, на соревнования приедут гонщики из восьми регионов страны.

«Тюмень примет этап Чемпионата России по автокроссу на грузовых автомобилях 19 июня. На соревнования съедутся сильнейшие пилоты из Москвы, Рязани, Кургана, Екатеринбурга, Ульяновска, Самары, Красноярска и Читы», — говорится в сообщении.

В информационном центре уточняют, что соревнования начнутся в 12 часов рядом с селом Кулаково. В автокроссе примут участие до 10 гоночных грузовых автомобилей.

Ранее URA.RU сообщало, что в марте 2023 года Тюмень примет чемпионат России по лыжным гонкам. Информация была озвучена на встрече губернатора Тюменской области Александра Моора и президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.