Жители Нижнего Тагила увидели в небе странный светящийся объект. Но над ними все посмеялись. Видео

11 июня 2022 в 02:10 Размер текста - 17 +

Комментаторы сошлись на том, что в небе был китайский фонарик (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) заметили в небе светящийся объект. Но как только сообщество «Инцидент Нижний Тагил» опубликовало видео в соцсети «ВКонтакте», над горожанами начали подшучивать в комментариях: «В небе светофор поставили». «Это просто китайский фонарь. Что тут такого? Ладно бы, если был дрон. А так, что за паника?», — комментирует житель. Большинство сошлось на том, что объект в видео — обыкновенный китайский фонарик. Но были и те, кто утверждал, что это спутник или квадрокоптер с включенным фонарем. Некоторые разглядели в видео самолет. Ранее URA.RU сообщало, что свердловский политик пошутил, что разглядел в небе птеродактиля. Скрин комментария под видеороликом Скрин комментария под видеороликом Скрин комментария под видеороликом Скрин комментария под видеороликом Скрин комментария под видеороликом Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) заметили в небе светящийся объект. Но как только сообщество «Инцидент Нижний Тагил» опубликовало видео в соцсети «ВКонтакте», над горожанами начали подшучивать в комментариях: «В небе светофор поставили». «Это просто китайский фонарь. Что тут такого? Ладно бы, если был дрон. А так, что за паника?», — комментирует житель. Большинство сошлось на том, что объект в видео — обыкновенный китайский фонарик. Но были и те, кто утверждал, что это спутник или квадрокоптер с включенным фонарем. Некоторые разглядели в видео самолет. Ранее URA.RU сообщало, что свердловский политик пошутил, что разглядел в небе птеродактиля.