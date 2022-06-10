10 июня 2022

Жители Нижнего Тагила увидели в небе странный светящийся объект. Но над ними все посмеялись. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Общественные слушания по проекту застройки 3 и 4 квартала микрорайона Академический. Екатеринбург, академический район, небо
Комментаторы сошлись на том, что в небе был китайский фонарик (архивное фото) Фото:

Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) заметили в небе светящийся объект. Но как только сообщество «Инцидент Нижний Тагил» опубликовало видео в соцсети «ВКонтакте», над горожанами начали подшучивать в комментариях: «В небе светофор поставили».

«Это просто китайский фонарь. Что тут такого? Ладно бы, если был дрон. А так, что за паника?», — комментирует житель. Большинство сошлось на том, что объект в видео — обыкновенный китайский фонарик.

Но были и те, кто утверждал, что это спутник или квадрокоптер с включенным фонарем. Некоторые разглядели в видео самолет. Ранее URA.RU сообщало, что свердловский политик пошутил, что разглядел в небе птеродактиля.

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Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) заметили в небе светящийся объект. Но как только сообщество «Инцидент Нижний Тагил» опубликовало видео в соцсети «ВКонтакте», над горожанами начали подшучивать в комментариях: «В небе светофор поставили». «Это просто китайский фонарь. Что тут такого? Ладно бы, если был дрон. А так, что за паника?», — комментирует житель. Большинство сошлось на том, что объект в видео — обыкновенный китайский фонарик. Но были и те, кто утверждал, что это спутник или квадрокоптер с включенным фонарем. Некоторые разглядели в видео самолет. Ранее URA.RU сообщало, что свердловский политик пошутил, что разглядел в небе птеродактиля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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