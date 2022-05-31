Свердловский политик пошутил, что разглядел в небе птеродактиля

Виктор Шептий выложил фото, на котором разглядел летающего динозавра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первый вице-спикер свердловского заксобрания Виктор Шептий опубликовал фотографию неба, на которой разглядел птеродактиля. Политик выложил запись на своей странице «ВКонтакте», добавив шутливую подпись.

«На подлете птеродактиль?», — подписал политик. В комментариях отметили образное мышление вице-спикера. «Похоже тренировались в детстве на узорах на коврах», — добавили в комментариях.

Ранее URA.RU сообщало, что Виктор Шептий нашел следы урагана под Екатеринбургом. Тогда политик был на велопрогулке в лесу.

Фото: соцсети Шептия