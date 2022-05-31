Свердловский политик пошутил, что разглядел в небе птеродактиля

Первый вице-спикер свердловского заксобрания Виктор Шептий опубликовал фотографию неба, на которой разглядел птеродактиля. Политик выложил запись на своей странице «ВКонтакте», добавив шутливую подпись.
«На подлете птеродактиль?», — подписал политик. В комментариях отметили образное мышление вице-спикера. «Похоже тренировались в детстве на узорах на коврах», — добавили в комментариях.
Ранее URA.RU сообщало, что Виктор Шептий нашел следы урагана под Екатеринбургом. Тогда политик был на велопрогулке в лесу.
Фото: соцсети Шептия
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Первый вице-спикер свердловского заксобрания Виктор Шептий опубликовал фотографию неба, на которой разглядел птеродактиля. Политик выложил запись на своей странице «ВКонтакте», добавив шутливую подпись. «На подлете птеродактиль?», — подписал политик. В комментариях отметили образное мышление вице-спикера. «Похоже тренировались в детстве на узорах на коврах», — добавили в комментариях. Ранее URA.RU сообщало, что Виктор Шептий нашел следы урагана под Екатеринбургом. Тогда политик был на велопрогулке в лесу.