31 мая 2022

Свердловский политик пошутил, что разглядел в небе птеродактиля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Внеочередное заседание законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, шептий виктор
Виктор Шептий выложил фото, на котором разглядел летающего динозавра Фото:

Первый вице-спикер свердловского заксобрания Виктор Шептий опубликовал фотографию неба, на которой разглядел птеродактиля. Политик выложил запись на своей странице «ВКонтакте», добавив шутливую подпись.

«На подлете птеродактиль?», — подписал политик. В комментариях отметили образное мышление вице-спикера. «Похоже тренировались в детстве на узорах на коврах», — добавили в комментариях.

Ранее URA.RU сообщало, что Виктор Шептий нашел следы урагана под Екатеринбургом. Тогда политик был на велопрогулке в лесу.

Фото:

Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво», будьте в курсе всех важных событий.

Первый вице-спикер свердловского заксобрания Виктор Шептий опубликовал фотографию неба, на которой разглядел птеродактиля. Политик выложил запись на своей странице «ВКонтакте», добавив шутливую подпись. «На подлете птеродактиль?», — подписал политик. В комментариях отметили образное мышление вице-спикера. «Похоже тренировались в детстве на узорах на коврах», — добавили в комментариях. Ранее URA.RU сообщало, что Виктор Шептий нашел следы урагана под Екатеринбургом. Тогда политик был на велопрогулке в лесу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...