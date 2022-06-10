В Тюмени перекроют набережную

11 июня 2022 в 03:16 Размер текста - 17 +

В Тюмени 18 июня перекроют набережную из-за вальса выпускников Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюмени 18 июня на время вальса выпускников перекроют набережную. Информация об этом указана на сайте городской администрации. «18 июня в 17.00 состоится городское мероприятие „Вальс на набережной“ для выпускников 11-х классов. В связи с этим с 15.00 до 18.30 будут перекрыты для прохода граждан 1-й, 2-й и 3-й уровни набережной от моста Влюбленных до улицы Красина», — сообщает официальный сайт тюменской мэрии. В прошлом году «Вальс на набережной» в Тюмени отменили из-за сложной эпидемиологической ситуации. Тогда более 250 пар выпускников готовились к этому мероприятию, которое должны были провести 30 июня. Ранее URA.RU писало, что из-за прохождения в Тюмени колонны выпускников Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) будет перекрыто несколько улиц. Ограничат движение по автомобильным дорогам 16 и 18 июня. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В Тюмени 18 июня на время вальса выпускников перекроют набережную. Информация об этом указана на сайте городской администрации. «18 июня в 17.00 состоится городское мероприятие „Вальс на набережной“ для выпускников 11-х классов. В связи с этим с 15.00 до 18.30 будут перекрыты для прохода граждан 1-й, 2-й и 3-й уровни набережной от моста Влюбленных до улицы Красина», — сообщает официальный сайт тюменской мэрии. В прошлом году «Вальс на набережной» в Тюмени отменили из-за сложной эпидемиологической ситуации. Тогда более 250 пар выпускников готовились к этому мероприятию, которое должны были провести 30 июня. Ранее URA.RU писало, что из-за прохождения в Тюмени колонны выпускников Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) будет перекрыто несколько улиц. Ограничат движение по автомобильным дорогам 16 и 18 июня.