Предприниматель из Перми продает магазин сувениров за 1 рубль

Магазин сувениров расположен на втором этаже ТЦ «Бизнес-галереи» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Пермский предприниматель продает свой магазин сувениров и подарков всего за один рубль. При этом покупатель должен будет инвестировать в бизнес 500 тысяч рулей. Объявление размещено на сайте Avito.

«Магазин подарков, сувениров (аренда полок), цена 1 рубль», — указано на сайте. Объявление было размещено вечером 9 июня.

«Я решил продать магазин за 1 рубль любому желающему, готовому инвестировать в развитие проекта 500 тысяч рублей. Естественно, я выберу самого лампового персонажа из всех тех, кто захочет продолжить мое дело, дабы сохранить атмосферу и уют, которые я создавал все эти годы», — написал в соцсети «ВКонтакте» Егор Долгих — владелец магазина «Та полка». Дополнительные инвестиции пойдут на закрытие долгов перед поставщиками, налоговой и арендодателем, реконструкцию стеллажей для увеличения количества полок, переезд в новое помещение и прочие мелкие расходы.

Магазин «Та полка», работающий четвертый год подряд, сейчас расположен на втором этаже ТЦ «Бизнес-галереи» напротив «Театра-Театра». Формат для Перми уникальный. «Любой желающий может арендовать полку на стеллаже в магазине и продавать здесь свои товары», — говорится в объявлении на сайте Avito.