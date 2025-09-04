В пермском округе обновили поликлинику, школу и Молодежный центр

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 4 сентября проверил социальные объекты в Частинском округе (Пермский край). В рамках рабочего выезда глава региона посетил обновленную поликлинику ГБУЗ ПК «Частинская ЦРБ», благоустроенную по региональному проекту «Комфортный край» территорию местной школы, а также отремонтированное здание Молодежного центра.
«В августе завершили капитальный ремонт поликлиники Частинской больницы на 299 посещений в смену. Лично проверил реальную ситуацию на месте. По краевой программе обновили фасад и внутренние помещения, полностью заменили коммунальные сети, оснастили поликлинику новой мебелью. Завершение капитального ремонта поликлиники стало важным этапом в модернизации системы здравоохранения округа», — написал Махонин в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что работы велись по региональной программе «Качественное здравоохранение» и позволили значительно повысить уровень комфорта для пациентов и сотрудников учреждения.
В ходе инспекции губернатору продемонстрировали новые инженерные решения, использованные при ремонте здания: установку современной пожарной сигнализации, замену сантехники, обновление фасада и благоустройства прилегающей территории. В прошлом году по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» в больницу поступил новый аппарат УЗИ. В этом году в медучреждение были приняты новые специалисты: педиатр, терапевт и оториноларинголог. В ближайшее время штат пополнится фельдшерами скорой помощи и ФАП.
Кроме того, Дмитрий Махонин посетил Частинскую среднюю общеобразовательную школу, где открылся центр образования «Точка роста» с современными лабораториями и инженерными конструкторами. На территории школы, благодаря региональному проекту «Комфортный край», созданы новые зоны для учебы, спорта и отдыха — в том числе площадки для проведения мероприятий, спортивные объекты и коворкинг-зона. Также глава региона ознакомился с ремонтом Молодежного центра, который в 2026 году станет многофункциональной площадкой для творчества и развития инициатив местной молодежи.
