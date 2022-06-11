Будущую свердловскую элиту собрали на VIP-ланче. Губернатор сделал неожиданный подарок

12 июня 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев провел традиционную церемонию в День России Фото: Анна Майорова © URA.RU Представители свердловской власти по случаю Дня России устроили в Екатеринбурге торжественный прием для одаренных школьников. Начинающие музыканты, спортсмены, общественники и ученые, которым только исполнилось 14 лет, получили свои первые паспорта из рук губернатора Евгения Куйвашева, передает корреспондент URA.RU. Традиционный прием организовали в большом колонном зале дома Севастьянова — церемониальной части губернаторской резиденции. Для выдающихся подростков накрыли столы с угощениями: печеными пирожками, фруктами и пирожными. К ланчу присоединились и свердловские чиновники — по одному за каждый стол. Под инструментальные мелодии с детьми беседовали заместители губернатора Павел Креков и Валерий Чайников, министр спорта Леонид Рапопорт, первый замминистра культуры Юлия Прыткова, детский омбудсмен Игорь Мороков и сам Куйвашев. «Стать гражданином страны — не только высокая честь, но и большая ответственность, — напутствовал губернатор, готовясь вручить паспорта. — Несмотря на свой юный возраст, вы уже добились успехов, выбрали себе занятие по душе, нашли место для реализации способностей и талантов. Вы живете яркой, насыщенной жизнью, умеете ставить перед собой цели и достигать их. И эта зрелость, несомненно, пригодится вам на дальнейшем пути. От вас и ваших усилий зависит будущее нашей страны». Обладателями паспортов из рук Куйвашева стали десять юношей и девушек. Среди них — призеры турниров по баскетболу, волейболу и синхронному плаванию, молодые физик и медик, начинающая активистка и другие. Звездой церемонии стала Елизавета Проскурякова из Каменска-Уральского. У девушки пять сестер и братьев, дети играют на домрах в составе семейного квартета. Для губернатора и гостей юные Проскуряковы исполнили болеро «Толедо» итальянца Эдуардо Меццакапо, заслужив в благодарность от Куйвашева велосипеды — один из них, для Елизаветы, выкатили прямо в центр колонного зала. Фото: департамент информационной политики Свердловской области Фото: департамент информационной политики Свердловской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Представители свердловской власти по случаю Дня России устроили в Екатеринбурге торжественный прием для одаренных школьников. Начинающие музыканты, спортсмены, общественники и ученые, которым только исполнилось 14 лет, получили свои первые паспорта из рук губернатора Евгения Куйвашева, передает корреспондент URA.RU. Традиционный прием организовали в большом колонном зале дома Севастьянова — церемониальной части губернаторской резиденции. Для выдающихся подростков накрыли столы с угощениями: печеными пирожками, фруктами и пирожными. К ланчу присоединились и свердловские чиновники — по одному за каждый стол. Под инструментальные мелодии с детьми беседовали заместители губернатора Павел Креков и Валерий Чайников, министр спорта Леонид Рапопорт, первый замминистра культуры Юлия Прыткова, детский омбудсмен Игорь Мороков и сам Куйвашев. «Стать гражданином страны — не только высокая честь, но и большая ответственность, — напутствовал губернатор, готовясь вручить паспорта. — Несмотря на свой юный возраст, вы уже добились успехов, выбрали себе занятие по душе, нашли место для реализации способностей и талантов. Вы живете яркой, насыщенной жизнью, умеете ставить перед собой цели и достигать их. И эта зрелость, несомненно, пригодится вам на дальнейшем пути. От вас и ваших усилий зависит будущее нашей страны». Обладателями паспортов из рук Куйвашева стали десять юношей и девушек. Среди них — призеры турниров по баскетболу, волейболу и синхронному плаванию, молодые физик и медик, начинающая активистка и другие. Звездой церемонии стала Елизавета Проскурякова из Каменска-Уральского. У девушки пять сестер и братьев, дети играют на домрах в составе семейного квартета. Для губернатора и гостей юные Проскуряковы исполнили болеро «Толедо» итальянца Эдуардо Меццакапо, заслужив в благодарность от Куйвашева велосипеды — один из них, для Елизаветы, выкатили прямо в центр колонного зала.