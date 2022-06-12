Блогер Мэддисон испугался жителей Нижнего Тагила. «Хочется поскорее укрыться»

13 июня 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

Блогер Илья Мэддисон выпустил ролик о своей поездке на Урал Фото: Александр Мамаев © URA.RU Блогер Илья Мэддисон побывал на Урале. Он посетил Нижний Тагил и остался под впечатлением от разбитых дорог и местных жителей в спортивных костюмах. Блогер попробовал шаурму на вокзале, а затем поехал в Екатеринбург. Впечатлениями Мэддисон поделился в новом видео на своем youtube-канале. «Огромное количество людей [в Нижнем Тагиле] ходят в спортивных костюмах. Я бы чувствовал себя, как в раю, если бы сам был в спортивном костюме. Но так как я хожу в пальто и снимаю все на телефон, все думают, что я шпион. Пару раз я ловил взгляд типа: „Зачем ты снимаешь? Мы сейчас подойдем и в лицо тебе пропишем“. Я серьезно, мне уже страшно. Хочется поскорее укрыться где-нибудь в своем СВ (блогер приехал на поезде — прим. ред.) и как проклятый москаль есть свою шаурму. Изначально я хотел где-то здесь это сделать», — поделился блогер. Также он снял разбитые дороги в Нижнем Тагиле и отметил, что «это жесть». Затем блогер отправился в Екатеринбург и первым делом посетил Ельцин Центр. Мэддисон остался в восторге от городских артов и памятников, от толп прогуливающихся горожан в центре и сделал вывод, что у екатеринбуржцев акцент, «как в „Реальных пацанах“». Блогер сказал, что Екатеринбург вошел в его личный топ-3 городов России. Илья Мэддисон (Давыдов) — российский видеоблогер, автор двух youtube-каналов с аудиторией 400 тысяч и 900 тысяч подписчиков. Известен, в частности, по шутке над Кораном, за которую получил условный срок. Блогер является другом арестованного видеоблогера Юрия Хованского. Блогер обратил внимание на разбитые дороги в Нижнем Тагиле Скрин из видео на you-tube-канале Mad Highlights Блогер назвал «жестью» благоустройство в Нижнем Тагиле Скрин из видео на you-tube-канале Mad Highlights Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Блогер Илья Мэддисон побывал на Урале. Он посетил Нижний Тагил и остался под впечатлением от разбитых дорог и местных жителей в спортивных костюмах. Блогер попробовал шаурму на вокзале, а затем поехал в Екатеринбург. Впечатлениями Мэддисон поделился в новом видео на своем youtube-канале. «Огромное количество людей [в Нижнем Тагиле] ходят в спортивных костюмах. Я бы чувствовал себя, как в раю, если бы сам был в спортивном костюме. Но так как я хожу в пальто и снимаю все на телефон, все думают, что я шпион. Пару раз я ловил взгляд типа: „Зачем ты снимаешь? Мы сейчас подойдем и в лицо тебе пропишем“. Я серьезно, мне уже страшно. Хочется поскорее укрыться где-нибудь в своем СВ (блогер приехал на поезде — прим. ред.) и как проклятый москаль есть свою шаурму. Изначально я хотел где-то здесь это сделать», — поделился блогер. Также он снял разбитые дороги в Нижнем Тагиле и отметил, что «это жесть». Затем блогер отправился в Екатеринбург и первым делом посетил Ельцин Центр. Мэддисон остался в восторге от городских артов и памятников, от толп прогуливающихся горожан в центре и сделал вывод, что у екатеринбуржцев акцент, «как в „Реальных пацанах“». Блогер сказал, что Екатеринбург вошел в его личный топ-3 городов России. Илья Мэддисон (Давыдов) — российский видеоблогер, автор двух youtube-каналов с аудиторией 400 тысяч и 900 тысяч подписчиков. Известен, в частности, по шутке над Кораном, за которую получил условный срок. Блогер является другом арестованного видеоблогера Юрия Хованского.