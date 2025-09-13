Один из районов Екатеринбурга выбился в лидеры на выборах губернатора

В Екатеринбурге определились лидеры по процентной явке на досрочных выборах губернатора. Больше всего проголосовавших на 20:00 часов 13 сентября в Кировском районе — 26,27% (41563 человек). Это следует из данных облизбиркома.
Отрыв большой. Так, в Ленинском районе явка составила 18,89%, в Орджоникидзевском — 17,93%, в Верх-Исетском — 16,83%. Далее идут Академический (16,23%), Октябрьский (15,82%), Железнодорожный (14,98%). Меньше всего проголосовавших в Чкаловском районе — 14,32%. Суммарно в Екатеринбурге проголосовало 185 603 человека.
Выборы губернатора проходят с 12 по14 сентября. В них участвуют пять кандидатов. Это врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). За ходом второго дня голосования URA.RU следило в режиме онлайн. Все новости по теме выборов — в отдельном сюжете.
