В Тюмени в автомобиле найден труп мужчины

СК ведет доследственную проверку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмени на улице Моторостроителей нашли труп мужчины на заднем сиденье автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета по Тюменской области. На данный момент по факту обнаружения тела проводится проверка.

«Утром 13 июня в Тюмени на улице Моторостроителей было обнаружено тело мужчины 1984 года рождения без внешних признаков криминальной смерти. По факту обнаружения трупа проводится доследственная проверка», — рассказали в пресс-службе СУ СК по Тюменской области.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени региональное управление СКР возбудило уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке. Мужчина упал с четвертого этажа строящегося дома.