13 июня 2022
12 июня 2022
11 июня 2022

В Тюмени в автомобиле найден труп мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, машина, введенский владычный монастырь
СК ведет доследственную проверку Фото:

В Тюмени на улице Моторостроителей нашли труп мужчины на заднем сиденье автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета по Тюменской области. На данный момент по факту обнаружения тела проводится проверка.

«Утром 13 июня в Тюмени на улице Моторостроителей было обнаружено тело мужчины 1984 года рождения без внешних признаков криминальной смерти. По факту обнаружения трупа проводится доследственная проверка», — рассказали в пресс-службе СУ СК по Тюменской области.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени региональное управление СКР возбудило уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке. Мужчина упал с четвертого этажа строящегося дома.

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В Тюмени на улице Моторостроителей нашли труп мужчины на заднем сиденье автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета по Тюменской области. На данный момент по факту обнаружения тела проводится проверка. «Утром 13 июня в Тюмени на улице Моторостроителей было обнаружено тело мужчины 1984 года рождения без внешних признаков криминальной смерти. По факту обнаружения трупа проводится доследственная проверка», — рассказали в пресс-службе СУ СК по Тюменской области. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени региональное управление СКР возбудило уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке. Мужчина упал с четвертого этажа строящегося дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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