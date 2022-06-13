В Тюмени в автомобиле найден труп мужчины

В Тюмени на улице Моторостроителей нашли труп мужчины на заднем сиденье автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета по Тюменской области. На данный момент по факту обнаружения тела проводится проверка.
«Утром 13 июня в Тюмени на улице Моторостроителей было обнаружено тело мужчины 1984 года рождения без внешних признаков криминальной смерти. По факту обнаружения трупа проводится доследственная проверка», — рассказали в пресс-службе СУ СК по Тюменской области.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени региональное управление СКР возбудило уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке. Мужчина упал с четвертого этажа строящегося дома.
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