В школе 50 тысяч рублей посчитали слишком завышенной суммой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Школа села Сладково (Тюменская область) выплатит своему ученику 50 тысяч рублей моральной компенсации из-за того, что мальчик получил перелом на уроке физкультуры. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе объединенной судебной системы региона.

«Рассмотрен иск о взыскании 50 тыс. рублей со „Сладковской СОШ“. 25 февраля 14-летний ученик получил травму на уроке физкультуры. На лыжной базе возле школы от толчка он покатился со снежной канавы, запнулся о лыжи, упал и ударился плечом. Ребенок получил перелом ключицы со смещением. В результате находился на лечении, испытал боль, расстроился, что пропускает уроки», — рассказали в пресс-службе судебной системы.

Иск к образовательной организации подал районный прокурор. Школа была не против выплатить ученику компенсацию, однако в суде ее представитель назвала сумму завышенной. Тем не менее суд встал на сторону пострадавшего и удовлетворил требования прокуратуры.

Ранее URA.RU писало, что тюменка засудила школу за драку двух учеников. В ходе конфликта сыну истицы сломали позвонок, за что учебное заведение обязали выплатить 150 тысяч рублей.