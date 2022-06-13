В «Столото» ждут челябинца, выигравшего 17 млн рублей

На счастливый билет мужчина потратил 30 рублей (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В «Столото» ждут жителя Челябинска, выигравшего накануне Дня России более 17 млн рублей. Об этом URA.RU 14 июня сообщили в пресс-службе лотерейной компании.

«В прошедший выходной, 11 июня, был разыгран суперприз государственной лотереи «Спортлото «6 из 45» в размере 17 млн 301 тыс. 780 рублей. Победителем оказался участник 7072-го тиража из Челябинска, но он еще не обратился за выигрышем», — говорится в сообщении пресс-службы.

Победитель купил билет за 30 рублей в мобильной версии сайта «Столото». Известно, что к победе его привела комбинация чисел 31, 7, 10, 17, 18, 3.

Имя новоиспеченного миллионера станет известно после того, как он приедет на оформление выигрыша в лотерейный центр «Столото» в Москве. По правилам лотереи «Спортлото «6 из 45», чтобы стать обладателем суперприза, необходимо угадать все числа выигрышной комбинации.