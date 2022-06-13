В Перми силовики проверяют закупки медоборудования в период COVID

Уголовное дело возбуждено по статье об особо крупном мошенничестве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Перми возбуждено уголовное дело о мошенничестве при закупках медицинского оборудования. ФСБ и СК проверяют два государственных контракта на поставку рентгеновских аппаратов, выяснилось во время приговора свердловскому бизнесмену Павлу Рогачу, уличенному во взятке пермскому чиновнику.

«ФСБ и СКР заинтересовались поставками в 2020—2021 годах в Пермский край рентгеновских аппаратов, востребованность которых возросла при пандемии COVID-19. Проверяется исполнение двух госконтрактов на общую сумму около 470 млн рублей. Предполагаемый ущерб от закупок медоборудования по заведомо завышенным ценам мог превысить 100 млн рублей», — пишет РБК.

Издание сообщает, что суд в Перми приговорил бизнесмена из Екатеринбурга, владельца ООО «Медтрейд» Павла Рогача к пяти годам условного заключения и штрафу в 93,9 млн рублей за взятку чиновнику из министерства закупок Пермского края Александру Селезневу. Через посредников он передал представителю министерства 1,17 млн рублей за победу в аукционе на поставку рентгеновских аппаратов для больниц Прикамья. Чиновник действовал под контролем ФСБ, посредников задержали. Ранее их приговорили к штрафам в 1,25 млн и 1,2 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Пермского края в 2021 году планировали закупить для больниц региона 877 единиц медицинского оборудования. Среди них 12 компьютерных томографов, 20 флюорографов, 4 маммографа и 20 рентген-аппаратов.

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