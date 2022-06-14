Член избиркома из Магнитогорска обвиняется в хищении 400 млн

Уголовное дело передали в суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Центральный районный суд Челябинска поступило уголовное дело бизнесмена из Магнитогорска, члена участковой избирательной комиссии Евгения Курко и его бывшего бизнес-партнера Ивана Медведева. Они обвиняются в хищении путем обмана более 400 млн рублей у организации, зарегистрированной на Украине, сообщил источник URA.RU в суде. Сам Курко открыто неоднократно заявлял о том, что уголовное преследование незаконное.

«По версии следствия, обвиняемые в период до 2015 года были дистрибьюторами химических реагентов украинской компании „ТехноХимРеагент“, однако затем отношения прекратились, но в период до 2017 года через фиктивный документооборот с подконтрольными фирмами они похитили у организации более 400 млн рублей, а также покушались на хищение еще более 50 млн. Кроме того, они в этот же период сами стали изготавливать такой реагент и продавали его под чужим товарным знаком, причинив зарубежной компании ущерб на 100 млн рублей. Также им вменяется уклонение от уплаты налогов на сумму более 50 млн рублей», — рассказал источник.

Евгений Курко вину не признал. Ранее он обращался в различные инстанции и к региональному бизнес-омбудсмену Александру Гончарову с жалобой на то, что у него отнимают бизнес: завод по производству реагента, построенный по договоренности с украинской компанией на собственные средства бизнесмена. Согласно картотеке арбитражных дел, Курко более уже около пяти лет судится за законность правообладания товарным знаком и законность работы, однако проиграл практически все суды, которые, в том числе, установили фиктивное и контрафактное производство химического реагента в указанный следствием период.

Уголовное дело будет рассматривать судья Александр Табаков. Первое заседание пока не назначено.

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