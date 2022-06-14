Моор рассказал об импортозамещении в нефтяной промышленности

Тюменская продукция применяется при ремонте нефтяных скважин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Тюменская компания «Интех» за полгода наладила производство нескольких видов смесей, применяемых для ремонта нефтяных скважин. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Александр Моор. По его словам, тюменская продукция заместила импортную.

«Расскажу о компании „Интех“. Резидент индустриального парка „Богандинский“ за полгода освоил производство 4 видов жидких и сыпучих химических смесей для повышения нефтеотдачи и капитального ремонта скважин. Их качество ничем не уступает иностранным аналогам», — сообщил Моор.

Глава региона подчеркнул, что предприятие обеспечивает технологическую независимость российского нефтегазового комплекса от зарубежных поставок. «Тюменцы „потеснили“ на рынке нефтегазового сервиса импортные технологии и расходные материалы», — добавил губернатор.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. В ответ на это страны ЕС и США ввели масштабные санкции против РФ. Позже некоторые продали свой бизнес, а другие изъявили желание вернуться на российский рынок. При этом в стране в разных сферах началось импортозамещение.