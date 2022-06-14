Резкое потепление начнется в Челябинской области с 16 июня Фото: Илья Московец © URA.RU

Жара в Челябинской области за несколько дней превысит 30-градусную отметку, следует из прогноза регионального гидрометцентра. На повышение температуры не повлияют даже дожди и грозы, которые начнутся с 16 июня.

«Днем четверга в Челябинской области резко усилится ветер, порывы которого будут достигать 12 метров в секунду. Местами ожидаются дожди и грозы, воздух прогреется до 25-30 градусов», — пояснили в региональном ЦГМС.

Осадки, согласно прогнозу синоптиков, повторятся и днем 17 июня. На этом фоне будет несколько прохладнее: плюс 24-29 градусов. Но уже 18 июня столбик термометра возобновит движение и достигнет отметки в 31 градус — несмотря на переменную облачность и продолжение дождей.

Ночи при этом обещают быть сухими и прохладными — от 11 до 16 градусов тепла. Ветер в пятницу и субботу будет неустойчивым, колеблясь от 1 до 6 метров в секунду.

Скрин: сайт челябинского ЦГМС