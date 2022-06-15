15 июня 2022

В Магнитогорске плеснули краской на бордюры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Скошенная клумба. Челябинск, бордюр, поребрик, клумба, цветник
На бордюры в центре Магнитогорска выплеснули кляксы краски Фото:

Жители Магнитогорска Челябинской области возмутились тем, насколько неаккуратно коммунальщики покрасили бордюры. Об этом они сообщили в соцсетях.

«Совсем отвратно и покрашены бордюры на Карла Маркса 115. „Бросается в глаза“ всем прохожим. Все это вслух и обсуждают…», — указал автор поста в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск» во ВКонтакте.

Горожане уточнили, что это центр города, где все бордюры практически вкатаны в дорогу, поэтому их сложно покрасить ровно. Другие вспомнили время учебы в колледже, когда их заставляли белить поребрики, и они делали это также некрасиво.

«Я художник, я так вижу», — добавила смеющийся смайлик участница сообщества Татьяна Кот. Ее поддержали мнением, что бордюры красили, похоже, просто выплеснув краску из ведра.

В обслуживающей организации ООО «ДОМЭКСПЕРТ», которая отвечает за содержание данного дома, на ночной звонок URA.RU ответили, что передадут эту информацию мастеру. С утра специалист обратится в домуправление за разъяснениями по этому вопросу.

Кляксы краски на бордюре обсуждают все жители Магнитогорска
Жители удивляются, как можно так неровно покрасить бордюры

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Жители Магнитогорска Челябинской области возмутились тем, насколько неаккуратно коммунальщики покрасили бордюры. Об этом они сообщили в соцсетях. «Совсем отвратно и покрашены бордюры на Карла Маркса 115. „Бросается в глаза“ всем прохожим. Все это вслух и обсуждают…», — указал автор поста в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск» во ВКонтакте. Горожане уточнили, что это центр города, где все бордюры практически вкатаны в дорогу, поэтому их сложно покрасить ровно. Другие вспомнили время учебы в колледже, когда их заставляли белить поребрики, и они делали это также некрасиво. «Я художник, я так вижу», — добавила смеющийся смайлик участница сообщества Татьяна Кот. Ее поддержали мнением, что бордюры красили, похоже, просто выплеснув краску из ведра. В обслуживающей организации ООО «ДОМЭКСПЕРТ», которая отвечает за содержание данного дома, на ночной звонок URA.RU ответили, что передадут эту информацию мастеру. С утра специалист обратится в домуправление за разъяснениями по этому вопросу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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