На бордюры в центре Магнитогорска выплеснули кляксы краски Фото: Читатель URA.RU © URA.RU

Жители Магнитогорска Челябинской области возмутились тем, насколько неаккуратно коммунальщики покрасили бордюры. Об этом они сообщили в соцсетях.

«Совсем отвратно и покрашены бордюры на Карла Маркса 115. „Бросается в глаза“ всем прохожим. Все это вслух и обсуждают…», — указал автор поста в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск» во ВКонтакте.

Горожане уточнили, что это центр города, где все бордюры практически вкатаны в дорогу, поэтому их сложно покрасить ровно. Другие вспомнили время учебы в колледже, когда их заставляли белить поребрики, и они делали это также некрасиво.

«Я художник, я так вижу», — добавила смеющийся смайлик участница сообщества Татьяна Кот. Ее поддержали мнением, что бордюры красили, похоже, просто выплеснув краску из ведра.

В обслуживающей организации ООО «ДОМЭКСПЕРТ», которая отвечает за содержание данного дома, на ночной звонок URA.RU ответили, что передадут эту информацию мастеру. С утра специалист обратится в домуправление за разъяснениями по этому вопросу.

Кляксы краски на бордюре обсуждают все жители Магнитогорска Сообщество «Черное&Белое Магнитогорск» во ВКонтакте.

Жители удивляются, как можно так неровно покрасить бордюры Сообщество «Черное&Белое Магнитогорск» во ВКонтакте.