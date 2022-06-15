15 июня 2022

В Челябинской области резко вырос женский травматизм. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Алексея Текслера на ПАО «Челябинский цинковый завод» и участие в открытии кислородной станции. Челябинск, шлем, каска, охрана труда
В 2021 году травмы на работе получили 222 женщины Фото:

В Челябинской области в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 25 процентов выросло количество травм на работе, полученных женщинами. Это следует из официальных данных Росстата.

«Всего в 2021 году на производствах Челябинской области было зафиксировано 748 случаев утраты работоспособности на день и более. Почти 30 процентов из них — женщины (222 случая), при этом рост женского травматизма к 2020 году составляет 24,7 процента», — говорится в документах ведомства.

Кроме того, в отчете указано, что больше половины случаев (51,9 процент или 388 человек) пострадали на обрабатывающих производствах, 15 процентов (112 человек) — в области здравоохранения либо социальных услуг и 10 процентов (79 человек) — на транспорте. В целом общее количество случаев травматизма в 2021 году по сравнению с 2020 годом выросло на 12,1 процентов.

Мужчины получают больше травм на производстве и чаще от них умирают.

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В Челябинской области в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 25 процентов выросло количество травм на работе, полученных женщинами. Это следует из официальных данных Росстата. «Всего в 2021 году на производствах Челябинской области было зафиксировано 748 случаев утраты работоспособности на день и более. Почти 30 процентов из них — женщины (222 случая), при этом рост женского травматизма к 2020 году составляет 24,7 процента», — говорится в документах ведомства. Кроме того, в отчете указано, что больше половины случаев (51,9 процент или 388 человек) пострадали на обрабатывающих производствах, 15 процентов (112 человек) — в области здравоохранения либо социальных услуг и 10 процентов (79 человек) — на транспорте. В целом общее количество случаев травматизма в 2021 году по сравнению с 2020 годом выросло на 12,1 процентов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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