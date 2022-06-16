Земли на берегу челябинского озера распродают под коттеджи

Торги на участки состоятся в третьем квартале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На берегу озера Кременкуль в Сосновском районе под Челябинском 12 земельных участков распродают под коттеджи. Данные по торгам появились на сайте «ДОМ. РФ». Как сообщила URA, риелтор Надежда Кушнова, их стоимость напрямую зависит от местоположения: чем ближе к озеру, тем выше цена.

«Средняя стоимость таких земельных участков вблизи водоема, при грубом подсчете, составляет 1,5 млн рублей. Цена одной сотки земли составляет 100 тысяч рублей, соответственно участок площадью 17 соток будет стоить примерно в 1,7 млн рублей», — сообщила риелтор.

12 земельных участков в поселке «Садовый» расположены вблизи водоема в 12,7 км от Челябинска. Общая площадь продаваемых земель — 1.29 гектар. Все виды будущей «смешанной» застройки находятся в шаговой доступности друг от друга. Согласно документам, помимо коттеджей на землях можно возводить офисы, банки, любые социальные объекты. Торги запланированы на третий квартал этого года.

По мнению эксперта по недвижимости, сейчас стоимость земельных участков в поселке «Садовый» у озера Кременкуль в Сосновском районе варьируется в диапазоне от 250 тысяч до 2 миллионов рублей. Самые дешевые земли расположены в районе «новых нарезок». Также на стоимость влияют транспортная доступность и наличие коммуникаций.

Ранее в пригороде Челябинска вблизи проекта «Белый Хутор» ДОМ. РФ выставил на торги участок под строительство нового микрорайона. Общая площадь участка составила 441 тысяча 16 квадратных метров.

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