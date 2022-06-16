Пермяк избивал экс-супругу табуреткой и трубой от пылесоса

Дебошир угрожал своим жертвам жестокой расправой Фото: depositphotos.com

Жителя Березников (Пермский край) осудили за совершение жестоких преступлений в отношении двух женщин. 34-летнего, ранее уже судимого мужчину, признали виновным в грабеже, систематических побоях и угрозе убийством.

«Освободившись из мест лишения свободы, мужчина стал встречаться с ранее знакомой женщиной. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он придумывал любой повод, чтобы создать конфликтную ситуацию. Каждый раз скандал заканчивался рукоприкладством. Он не просто избивал жертву, но и угрожал убийством, приставляя к шее нож. Если потерпевшая начинала звать на помощь, зажимал ей рот руками и душил, а чтобы подруга не сбежала, он забрал у нее всю одежду и спрятал ключи от квартиры», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. После дебошир забрал у жертвы золотые сережки, которые сдал в ломбард, а деньги потратил на личные нужды.

Следствием установлено, что мужчина также жестоко избил и бывшую жену, к которой в марте этого года пришел в гости. Он бил ее табуреткой, трубой от пылесоса, связкой ключей и стеклянной бутылкой, а также угрожал убийством ей и ее детям. Когда дебошир уснул, женщина забрала ключи, вышла на улицу и обратилась в полицию. Мужчина был задержан, в отношение него возбудили уголовные дела. За совершенные преступления суд приговорил виновного к 10 годам тюрьмы.