Мэр Миасса получил представление из-за похорон в чужой могиле

На кладбищах города работают коммерсанты и царит бардак, заявил прокурор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Миасса Григорий Тонких получил представление прокурора из-за нарушений законодательства при организации захоронений жителей на городских кладбищах. Нарушения вскрылись после того, как умершую бабушку захоронили в могилу к ее бывшим свекрам, рассказал URA.RU прокурор города Алексей Путилов.

В 2021 году на мусульманском кладбище в Южной части города по заявлению женщины была похоронена ее бабушка, при этом пенсионерку захоронили в огороженную общую могилу супругов, умерших еще в 70-х годах прошлого века. А потом поступило обращение дочери этих супругов, которая высказала недовольство, что фактически чужую женщину без ее спроса положили вместе с ее родителями. Выяснилось, что бабушка в 80-х годах была замужем за сыном этих людей, но брак распался, имущество поделили, с бывшими свекрами общение не поддерживалось.

Оказалось, что услуги по захоронению оказывал внучке умершей индивидуальный предприниматель. Его работники и решили похоронить старушку на спорном месте, демонтировав оградку.

«В нарушение закона право распоряжения земельными участками под захоронение на кладбищах города предоставлено коммерческим организациям. Специализированная организация по вопросам похоронного дела на территории городского округа отсутствует, порядок деятельности такой службы не установлен», — рассказал Алексей Путилов.

В адрес главы Миасса направлено представление об устранении нарушений. Пока оно находится на рассмотрении, специализированная похоронная служба должна появиться и решить вопросы по спорной могиле. Мэр Миасса на звонок не ответил.

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