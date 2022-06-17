Грузовик ехал со стройки и решил развернуться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Грузовик провалился колесами под землю в Миассе (Челябинская область) на улице Академика Павлова. Очевидцы сообщают, что на месте происшествия уже давно начало проседать дорожное покрытие.

«В соседнем дворе кладут асфальт. Он, загруженный под завязку, решил развернуться и благополучно провалился в теплотрассу. Плиты не выдержали», — пишут очевидцы в паблике «Инцидент. Миасс» в соцсети «ВКонтакте».

Горожане указывают, что плиты, по которым ехал грузовик, были как «игрушечные». Веса машины они не выдержали. Очевидцы не уточняют, удалось ли вытащить грузовик из ямы, или он по-прежнему находится там.

ЧП случилось на улице Академика Павлова Паблик «Инцидент. Миасс» в соцсети «ВКонтакте»