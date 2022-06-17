17 июня 2022

Грузовик провалился под землю в Миассе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на осмотре строящейся набережной реки Миасс. Челябинск, грузовик, знаки дорожные
Грузовик ехал со стройки и решил развернуться Фото:

Грузовик провалился колесами под землю в Миассе (Челябинская область) на улице Академика Павлова. Очевидцы сообщают, что на месте происшествия уже давно начало проседать дорожное покрытие.

«В соседнем дворе кладут асфальт. Он, загруженный под завязку, решил развернуться и благополучно провалился в теплотрассу. Плиты не выдержали», — пишут очевидцы в паблике «Инцидент. Миасс» в соцсети «ВКонтакте».

Горожане указывают, что плиты, по которым ехал грузовик, были как «игрушечные». Веса машины они не выдержали. Очевидцы не уточняют, удалось ли вытащить грузовик из ямы, или он по-прежнему находится там.

ЧП случилось на улице Академика Павлова

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Грузовик провалился колесами под землю в Миассе (Челябинская область) на улице Академика Павлова. Очевидцы сообщают, что на месте происшествия уже давно начало проседать дорожное покрытие. «В соседнем дворе кладут асфальт. Он, загруженный под завязку, решил развернуться и благополучно провалился в теплотрассу. Плиты не выдержали», — пишут очевидцы в паблике «Инцидент. Миасс» в соцсети «ВКонтакте». Горожане указывают, что плиты, по которым ехал грузовик, были как «игрушечные». Веса машины они не выдержали. Очевидцы не уточняют, удалось ли вытащить грузовик из ямы, или он по-прежнему находится там.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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