Приложение санкционного уральского банка пропало из AppStore

УБРиР попал санкционный список нескольких стран Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Приложение Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) пропало из магазина AppStore. Пропажу заметили читатели URA.RU.

По запросу «УБРиР» в AppStore не оказалось приложений — сервис показывает приложения других банков. В пресс-службе банка URA.RU ответили, что действительно наблюдают проблемы с отображением мобильного приложения в AppStore.

«Уже работаем над решением этого вопроса. Клиентам, у которых на устройствах Apple установлено приложение, рекомендуем не удалять его. Мобильный банк УБРиР работает, как и прежде. Все функции: платежи, переводы и валютные операции доступны клиентам 24/7 не только в мобильном приложении, но и в интернет-банке при входе с компьютера, смартфона или ноутбука», — рассказали в пресс-службе.

Уральский банк реконструкции и развития входит в список 30 крупнейших банков России, составленный ЦБ РФ. После начала спецоперации РФ на Украине УБРиР включили в санкционный список нескольких стран. Наложенные ограничения, в частности, предполагают заморозку активов. В банке заявляли, что «санкции не окажут абсолютно никакого влияния на деятельность банка».

О начале спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. После этого начался новый всплеск ограничений в отношении России. Однако санкции вводились и до нынешней спецоперации. На Западе их целями считают удар по экономике, социальной сфере и благосостоянию каждой российской семьи. Путин называл это войной, ведущейся экономическими, политическими, информационными средствами.

В AppStore по запросу «УБРиР» нет приложений Скрин приложения AppStore

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