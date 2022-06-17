И.о. первого вице-мэра Березников назначен начальник управления городского хозяйства Максим Литвинов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Замглавы Березников (Пермский край) покинул свой пост по собственному желанию во время расследования уголовного дела. Об этом сообщили в telegram-канале издания «Березниковский рабочий».

«На этой неделе пост первого заместителя главы администрации города Березники покинул Леонид Мокрушин. Он приступил к обязанностям в администрации города 28 декабря 2020 года», — написано в мессенджере. Источник, знакомый с ситуацией в муниципалитете, подтвердил корреспонденту URA.RU информацию об отставке.

Первый замглавы Березников покинул пост после проверки в сфере ЖКХ, проведенной правоохранительными органами, считает источник. В мае текущего года выяснилось, что в администрации Березниковского городского округа правоохранители изымают документы. По факту мошенничества в отношении нескольких человек были возбуждены уголовные дела.

По имеющимся в редакции телефонам связаться с Леонидом Мокрушиным не удалось. В пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю отправлен письменный запрос.