Замглавы Березников (Пермский край) покинул свой пост по собственному желанию во время расследования уголовного дела. Об этом сообщили в telegram-канале издания «Березниковский рабочий».
«На этой неделе пост первого заместителя главы администрации города Березники покинул Леонид Мокрушин. Он приступил к обязанностям в администрации города 28 декабря 2020 года», — написано в мессенджере. Источник, знакомый с ситуацией в муниципалитете, подтвердил корреспонденту URA.RU информацию об отставке.
Первый замглавы Березников покинул пост после проверки в сфере ЖКХ, проведенной правоохранительными органами, считает источник. В мае текущего года выяснилось, что в администрации Березниковского городского округа правоохранители изымают документы. По факту мошенничества в отношении нескольких человек были возбуждены уголовные дела.
По имеющимся в редакции телефонам связаться с Леонидом Мокрушиным не удалось. В пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю отправлен письменный запрос.
Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П».
Замглавы Березников (Пермский край) покинул свой пост по собственному желанию во время расследования уголовного дела. Об этом сообщили в telegram-канале издания «Березниковский рабочий». «На этой неделе пост первого заместителя главы администрации города Березники покинул Леонид Мокрушин. Он приступил к обязанностям в администрации города 28 декабря 2020 года», — написано в мессенджере. Источник, знакомый с ситуацией в муниципалитете, подтвердил корреспонденту URA.RU информацию об отставке. Первый замглавы Березников покинул пост после проверки в сфере ЖКХ, проведенной правоохранительными органами, считает источник. В мае текущего года выяснилось, что в администрации Березниковского городского округа правоохранители изымают документы. По факту мошенничества в отношении нескольких человек были возбуждены уголовные дела. По имеющимся в редакции телефонам связаться с Леонидом Мокрушиным не удалось. В пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю отправлен письменный запрос.