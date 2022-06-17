17 июня 2022

Замглавы пермского города уволился во время следствия

© Служба новостей «URA.RU»
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И.о. первого вице-мэра Березников назначен начальник управления городского хозяйства Максим Литвинов Фото:

Замглавы Березников (Пермский край) покинул свой пост по собственному желанию во время расследования уголовного дела. Об этом сообщили в telegram-канале издания «Березниковский рабочий».

«На этой неделе пост первого заместителя главы администрации города Березники покинул Леонид Мокрушин. Он приступил к обязанностям в администрации города 28 декабря 2020 года», — написано в мессенджере. Источник, знакомый с ситуацией в муниципалитете, подтвердил корреспонденту URA.RU информацию об отставке.

Первый замглавы Березников покинул пост после проверки в сфере ЖКХ, проведенной правоохранительными органами, считает источник. В мае текущего года выяснилось, что в администрации Березниковского городского округа правоохранители изымают документы. По факту мошенничества в отношении нескольких человек были возбуждены уголовные дела.

По имеющимся в редакции телефонам связаться с Леонидом Мокрушиным не удалось. В пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю отправлен письменный запрос.

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Замглавы Березников (Пермский край) покинул свой пост по собственному желанию во время расследования уголовного дела. Об этом сообщили в telegram-канале издания «Березниковский рабочий». «На этой неделе пост первого заместителя главы администрации города Березники покинул Леонид Мокрушин. Он приступил к обязанностям в администрации города 28 декабря 2020 года», — написано в мессенджере. Источник, знакомый с ситуацией в муниципалитете, подтвердил корреспонденту URA.RU информацию об отставке. Первый замглавы Березников покинул пост после проверки в сфере ЖКХ, проведенной правоохранительными органами, считает источник. В мае текущего года выяснилось, что в администрации Березниковского городского округа правоохранители изымают документы. По факту мошенничества в отношении нескольких человек были возбуждены уголовные дела. По имеющимся в редакции телефонам связаться с Леонидом Мокрушиным не удалось. В пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю отправлен письменный запрос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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