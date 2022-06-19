В Челябинской области 12,1% населения остаются за чертой бедности

Регион поднялся в рейтинге доходов населения на одну позицию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Доля населения, чьи доходы составляют менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ), в 2021 году в Челябинской области снизилась до 12,1%. В 2020 году 12,8% жителей региона находилось за чертой бедности.

«Челябинская область в 2021 году переместилась с 37 на 36 строчку рейтинга доходов населения среди субъектов РФ. Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2021 году составило 1,47 против 1,48 в 2020 году», — говорится в исследовании РИА «Новости».

На первом и втором местах рейтинга находится население Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, на третьем — жители Москвы. Самые неблагополучные по доходам регионы — Горный Алтай, Ингушетия и Тува.

В 2021 году в России за чертой бедности проживало 11% населения. Для сравнения, наименьшая доля бедных в современной истории страны была зафиксирована в 2012 году, когда она составила 10,8%, или 15,5 миллиона человек.