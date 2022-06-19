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В Челябинской области 12,1% населения остаются за чертой бедности

© Служба новостей «URA.RU»
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Себянина Александра. Далматово. Курган , пенсионерка, старушка, бабушка, пенсия, попрошайничество, прожиточный минимум, нищета, бедность
Регион поднялся в рейтинге доходов населения на одну позицию Фото:

Доля населения, чьи доходы составляют менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ), в 2021 году в Челябинской области снизилась до 12,1%. В 2020 году 12,8% жителей региона находилось за чертой бедности.

«Челябинская область в 2021 году переместилась с 37 на 36 строчку рейтинга доходов населения среди субъектов РФ. Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2021 году составило 1,47 против 1,48 в 2020 году», — говорится в исследовании РИА «Новости».

На первом и втором местах рейтинга находится население Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, на третьем — жители Москвы. Самые неблагополучные по доходам регионы — Горный Алтай, Ингушетия и Тува.

В 2021 году в России за чертой бедности проживало 11% населения. Для сравнения, наименьшая доля бедных в современной истории страны была зафиксирована в 2012 году, когда она составила 10,8%, или 15,5 миллиона человек.

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Доля населения, чьи доходы составляют менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ), в 2021 году в Челябинской области снизилась до 12,1%. В 2020 году 12,8% жителей региона находилось за чертой бедности. «Челябинская область в 2021 году переместилась с 37 на 36 строчку рейтинга доходов населения среди субъектов РФ. Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2021 году составило 1,47 против 1,48 в 2020 году», — говорится в исследовании РИА «Новости». На первом и втором местах рейтинга находится население Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, на третьем — жители Москвы. Самые неблагополучные по доходам регионы — Горный Алтай, Ингушетия и Тува. В 2021 году в России за чертой бедности проживало 11% населения. Для сравнения, наименьшая доля бедных в современной истории страны была зафиксирована в 2012 году, когда она составила 10,8%, или 15,5 миллиона человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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