Санкции подтолкнули челябинцев к пластическим операциям

Весной челябинцы стали чаще обращаться к пластическим хирургам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Челябинцы увеличили количество обращений для коррекции тела. Это может быть связано с желанием сохранить сбережения в условиях санкций, сообщили URA.RU участники рынка.

«С февраля по апрель мы были загружены работой примерно на 10-20% больше, чем годом ранее. Набор пожеланий по коррекции тела был стандартным», — рассказал врач клиники «Пластэс» Игорь Васильев.

По словам доктора, челябинцы нацеливались на изменение носа, груди, век, живота и подтяжки кожи лица. С наступлением лета количество обращений ожидаемо снизилось.

Весенний всплеск спроса другие участники рынка в разговорах с URA.RU связали с желанием сэкономить. По оценкам специалистов, люди стараются вложить деньги в проведение медицинской процедуры, опасаясь дальнейшего удорожания услуг и препаратов.

Стоимость операций с начала года выросла в среднем на 10-15%. В основном это связано с удорожанием материалов. Например, силикон в марте подорожал в два раза, а затем стал дешевле, но к исходному уровню не вернулся — потерял в цене лишь 25%. Стоимость импортного ботокса стала выше, но российские аналоги смогли компенсировать рост цены, сохранив возможность выбора для клиентов.

Санкции против российской экономики были введены рядом стран, проводящих недружественную политику. Ограничения объявили после начала 24 февраля спецоперации на Украине.