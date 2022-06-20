Мужчине грозит лишение прав и штраф Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) нетрезвый водитель на автомобиле Toyota пытался скрыться от сотрудников ГИБДД. Требования об остановке мужчина проигнорировал. Кадры погони опубликовало УГИБДД УМВД России по ЯНАО на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Автоинспекторы задержали мужчину 1991 года рождения, который управляя транспортным средством игнорировал неоднократные требования сотрудников полиции об остановке. Освидетельствование показало, что водитель пьян», — сообщили в Госавтоинспекции Ямала.

Инцидент произошел 17 июня. Городской суд арестовал нарушителя на десять суток. За вождение в пьяном виде мужчине грозит лишение прав и штраф 30 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в городе Тарко-Сале (ЯНАО) наркоторговцы устроили погоню с полицейским, который пытался попасть к ним в машину. Сотрудника отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД РФ по Пуровскому району ЯНАО преступники попытались вытолкнуть из машины, а также избили ногами.