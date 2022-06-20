20 июня 2022
19 июня 2022
18 июня 2022

В Новом Уренгое полицейские устроили погоню за пьяным водителем. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Пермь, гибдд, дпс, виды перми, пермь, экипаж дпс, патрульный автомобиль дпс
Мужчине грозит лишение прав и штраф Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) нетрезвый водитель на автомобиле Toyota пытался скрыться от сотрудников ГИБДД. Требования об остановке мужчина проигнорировал. Кадры погони опубликовало УГИБДД УМВД России по ЯНАО на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Автоинспекторы задержали мужчину 1991 года рождения, который управляя транспортным средством игнорировал неоднократные требования сотрудников полиции об остановке. Освидетельствование показало, что водитель пьян», — сообщили в Госавтоинспекции Ямала.

Инцидент произошел 17 июня. Городской суд арестовал нарушителя на десять суток. За вождение в пьяном виде мужчине грозит лишение прав и штраф 30 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в городе Тарко-Сале (ЯНАО) наркоторговцы устроили погоню с полицейским, который пытался попасть к ним в машину. Сотрудника отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД РФ по Пуровскому району ЯНАО преступники попытались вытолкнуть из машины, а также избили ногами.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

В Новом Уренгое (ЯНАО) нетрезвый водитель на автомобиле Toyota пытался скрыться от сотрудников ГИБДД. Требования об остановке мужчина проигнорировал. Кадры погони опубликовало УГИБДД УМВД России по ЯНАО на странице в соцсети «ВКонтакте». «Автоинспекторы задержали мужчину 1991 года рождения, который управляя транспортным средством игнорировал неоднократные требования сотрудников полиции об остановке. Освидетельствование показало, что водитель пьян», — сообщили в Госавтоинспекции Ямала. Инцидент произошел 17 июня. Городской суд арестовал нарушителя на десять суток. За вождение в пьяном виде мужчине грозит лишение прав и штраф 30 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в городе Тарко-Сале (ЯНАО) наркоторговцы устроили погоню с полицейским, который пытался попасть к ним в машину. Сотрудника отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД РФ по Пуровскому району ЯНАО преступники попытались вытолкнуть из машины, а также избили ногами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...