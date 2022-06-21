Володин пошутил над Кулебой, собравшимся сражаться лопатами

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин пошутил над Главой МИД Украины Дмитрием Кулеба, который заявил, что в случае, если поставки западных вооружений Киеву прекратятся, Украина будет противостоять «лопатами». Свой ответ Володин написал в своем telegram-канале.
«Для вас сегодняшняя ситуация на Украине — очередное телевизионное шоу. И если возьмете в руки — впервые в жизни — лопату, то только для того, чтобы попозировать», — отметил он.
Также Володин считает, что как только НАТО прекратит поставки оружия и перестанет направлять наемников: «все вы в течение суток разбежитесь». Ранее на Украине собрались сражаться с Россией лопатами. Такое заявление сделал Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
В настоящее время продолжается спецоперация на Украине, которую президент РФ объявил 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины»
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Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин пошутил над Главой МИД Украины Дмитрием Кулеба, который заявил, что в случае, если поставки западных вооружений Киеву прекратятся, Украина будет противостоять «лопатами». Свой ответ Володин написал в своем telegram-канале. «Для вас сегодняшняя ситуация на Украине — очередное телевизионное шоу. И если возьмете в руки — впервые в жизни — лопату, то только для того, чтобы попозировать», — отметил он. Также Володин считает, что как только НАТО прекратит поставки оружия и перестанет направлять наемников: «все вы в течение суток разбежитесь». Ранее на Украине собрались сражаться с Россией лопатами. Такое заявление сделал Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В настоящее время продолжается спецоперация на Украине, которую президент РФ объявил 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины»