Володин пошутил над Кулебой, собравшимся сражаться лопатами

Володин считает, что как только НАТО прекратит поставки оружия и перестанет направлять наемников на Украину — все они в течении суток разбегутся Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин пошутил над Главой МИД Украины Дмитрием Кулеба, который заявил, что в случае, если поставки западных вооружений Киеву прекратятся, Украина будет противостоять «лопатами». Свой ответ Володин написал в своем telegram-канале.

«Для вас сегодняшняя ситуация на Украине — очередное телевизионное шоу. И если возьмете в руки — впервые в жизни — лопату, то только для того, чтобы попозировать», — отметил он.

Также Володин считает, что как только НАТО прекратит поставки оружия и перестанет направлять наемников: «все вы в течение суток разбежитесь». Ранее на Украине собрались сражаться с Россией лопатами. Такое заявление сделал Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В настоящее время продолжается спецоперация на Украине, которую президент РФ объявил 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины»

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