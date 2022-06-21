Свердловские силовики возбудили дело о хищении у Роскосмоса

Против АО «НИИМаш» возбудили уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители правоохранительных органов возбудили уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами. Сумма ущерба оценивается в 100 миллионов рублей. Речь идет о научно-исследовательском институте машиностроения (АО «НИИМаш»), который входит в холдинг ГК «Роскосмос».

«Возбуждено уголовное дело по статье „Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере“. Работы, на которые были выделены деньги, не были выполнены в полном объеме. Предварительный ущерб оценивается в сумму более 100 миллионов рублей», — передает слова источника ТАСС.

ФГУП «Научно-исследовательский институт машиностроения», также известный как НИИМаш, — российская компания по разработке и производству ракетных двигателей, специализирующаяся на малых двигателях. Институт расположен в городе Нижняя Салда Свердловской области.

Ранее агентство писало, что СКР завершил расследование уголовного дела о мошенничестве с многомиллиардными контрактами в «Роскосмосе», вследствие чего было похищено около 15 млн рублей. В хищении обвиняются бывший руководитель Центра технического перевооружения службы управления космическими полетами (ЦТП) Василий Икомасов и его заместитель Эдуард Родыч-Семенч.