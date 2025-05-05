«Ушла сотня людей»: рабочий заявил о массовых увольнениях с завода в Первоуральске

Первоуральский рабочий пожаловался в прокуратуру на принуждение к увольнению

05 мая 2025 в 16:34 Размер текста - 17 +

Рабочий пожаловался в трудовую инспекцию и прокуратуру (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Рабочий Уральского трубного завода Александр Поташев сообщил URA.RU о массовых увольнениях. По его словам, за месяц с предприятия ушло уже порядка 100 человек. Из-за сложной экономической ситуации людей якобы заставляют писать заявления по собственному желанию, оставляя без выплат. На самом заводе эту информацию не подтвердили. «С 3 по 22 апреля я был на больничном из-за плановой операции. 24 апреля я по своему графику вышел на работу, о чем предупредил непосредственного руководителя. Вскоре мне поступил звонок от службы безопасности завода, сказали, чтобы я написал заявление на увольнение в связи с реструктуризацией. Как бы я попадаю под сокращение, но сокращение никто проводить не будет и выплачивать [пособие] тоже», — рассказал мужчина. Он уходить отказался. По его словам, слухи о грядущих сокращениях на заводе ходят с апреля, сотрудники ждали официального объявления и приказов, однако они не поступили. Вместо этого к делу, говорит Поташев, подключилась служба безопасности предприятия. «Они вызывают к себе, говорят: „Мы не нуждаемся в ваших услугах“. В основном это касается тех, кто устроился работать недавно, я попал в этот список (Поташев работает с декабря). Дают „выходное пособие“ — пять тысяч рублей, и все. Уже около сотни человек так выдавили», — продолжает рабочий. «Иногда поступают хитро. Например, одному заблокировали пропуск, а потом вызвали в отдел кадров и попросили написать заявление по собственному желанию. У нас трубная металлургия, заказов на такую трубу, какую мы нарезаем на станках, нет, и, по прогнозам, полгода не будет. Вот они и хотят штат сократить, чтобы люди не сидели просто, ведь деньги-то надо платить», — считает Поташев. Сам он обратился с жалобами в инспекцию по труду и прокуратуру. «Прошу остановить этот произвол», — написал в заявлениях он. На заводе корреспондента уверили, что предприятие работает в штатном режиме. «Ротация кадров ничем не отличается от предыдущих периодов. Более того: количество уволенных сотрудников на текущий момент меньше, чем было в 2024 году. На сегодняшний день на заводе только приостановлен набор кадров, но это связано с укомплектованностью штата», — заявили представители завода. Депутат Госдумы Николай Езерский, с которым связывают Уральский трубный завод, объяснил агентству, что впервые слышит о проблемах на предприятии. «Я никак не отношусь к этому заводу уже более 25 лет, не являюсь ни председателем совета директоров, ни акционером. Единственное, у меня там остались друзья и сослуживцы. И я впервые слышу о массовых сокращениях и недовольствах. Насколько мне известно, предприятие работает, и есть специальная программа, которая выполняется. Но этот тревожный сигнал я проверю, и если найдутся нарушения, я своих бывших коллег обязательно поправлю. Это мое родное предприятие, я на нем вырос, и нарушения законодательства РФ не допущу», — заявил депутат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рабочий Уральского трубного завода Александр Поташев сообщил URA.RU о массовых увольнениях. По его словам, за месяц с предприятия ушло уже порядка 100 человек. Из-за сложной экономической ситуации людей якобы заставляют писать заявления по собственному желанию, оставляя без выплат. На самом заводе эту информацию не подтвердили. «С 3 по 22 апреля я был на больничном из-за плановой операции. 24 апреля я по своему графику вышел на работу, о чем предупредил непосредственного руководителя. Вскоре мне поступил звонок от службы безопасности завода, сказали, чтобы я написал заявление на увольнение в связи с реструктуризацией. Как бы я попадаю под сокращение, но сокращение никто проводить не будет и выплачивать [пособие] тоже», — рассказал мужчина. Он уходить отказался. По его словам, слухи о грядущих сокращениях на заводе ходят с апреля, сотрудники ждали официального объявления и приказов, однако они не поступили. Вместо этого к делу, говорит Поташев, подключилась служба безопасности предприятия. «Они вызывают к себе, говорят: „Мы не нуждаемся в ваших услугах“. В основном это касается тех, кто устроился работать недавно, я попал в этот список (Поташев работает с декабря). Дают „выходное пособие“ — пять тысяч рублей, и все. Уже около сотни человек так выдавили», — продолжает рабочий. «Иногда поступают хитро. Например, одному заблокировали пропуск, а потом вызвали в отдел кадров и попросили написать заявление по собственному желанию. У нас трубная металлургия, заказов на такую трубу, какую мы нарезаем на станках, нет, и, по прогнозам, полгода не будет. Вот они и хотят штат сократить, чтобы люди не сидели просто, ведь деньги-то надо платить», — считает Поташев. Сам он обратился с жалобами в инспекцию по труду и прокуратуру. «Прошу остановить этот произвол», — написал в заявлениях он. На заводе корреспондента уверили, что предприятие работает в штатном режиме. «Ротация кадров ничем не отличается от предыдущих периодов. Более того: количество уволенных сотрудников на текущий момент меньше, чем было в 2024 году. На сегодняшний день на заводе только приостановлен набор кадров, но это связано с укомплектованностью штата», — заявили представители завода. Депутат Госдумы Николай Езерский, с которым связывают Уральский трубный завод, объяснил агентству, что впервые слышит о проблемах на предприятии. «Я никак не отношусь к этому заводу уже более 25 лет, не являюсь ни председателем совета директоров, ни акционером. Единственное, у меня там остались друзья и сослуживцы. И я впервые слышу о массовых сокращениях и недовольствах. Насколько мне известно, предприятие работает, и есть специальная программа, которая выполняется. Но этот тревожный сигнал я проверю, и если найдутся нарушения, я своих бывших коллег обязательно поправлю. Это мое родное предприятие, я на нем вырос, и нарушения законодательства РФ не допущу», — заявил депутат.