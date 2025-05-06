Появилось видео, как иномарка насмерть сбила самокатчика в Екатеринбурге

Самокатчик скончался на месте аварии (архивное фото)
Появилось жуткое видео, как водитель Hyundai Solaris насмерть снес 25-летнего мужчину на самокате в Екатеринбурге несколько дней назад. Кадры смертельного ДТП опубликовал неофициальный telegram-канал мэрии.
Судя по видео, самокатчик пересекал проезжую часть, не спешившись, на красный свет. Он резко выехал прямо под машину, но водителю не удалось уйти от столкновения.
Смертельная авария случилась в 02:40 в ночь на 1 мая на перекрестке улиц Щорса и Союзная. Самокатчик скончался на месте ЧП до приезда бригады медиков.
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