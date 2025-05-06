Появилось видео, как иномарка насмерть сбила самокатчика в Екатеринбурге

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Самокатчик скончался на месте аварии (архивное фото)
Самокатчик скончался на месте аварии (архивное фото) Фото:

Появилось жуткое видео, как водитель Hyundai Solaris насмерть снес 25-летнего мужчину на самокате в Екатеринбурге несколько дней назад. Кадры смертельного ДТП опубликовал неофициальный telegram-канал мэрии.

Судя по видео, самокатчик пересекал проезжую часть, не спешившись, на красный свет. Он резко выехал прямо под машину, но водителю не удалось уйти от столкновения.

Смертельная авария случилась в 02:40 в ночь на 1 мая на перекрестке улиц Щорса и Союзная. Самокатчик скончался на месте ЧП до приезда бригады медиков.

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Появилось жуткое видео, как водитель Hyundai Solaris насмерть снес 25-летнего мужчину на самокате в Екатеринбурге несколько дней назад. Кадры смертельного ДТП опубликовал неофициальный telegram-канал мэрии. Судя по видео, самокатчик пересекал проезжую часть, не спешившись, на красный свет. Он резко выехал прямо под машину, но водителю не удалось уйти от столкновения. Смертельная авария случилась в 02:40 в ночь на 1 мая на перекрестке улиц Щорса и Союзная. Самокатчик скончался на месте ЧП до приезда бригады медиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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