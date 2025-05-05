«Кормила мясом своих детей»: женщина съела девочку во время войны в Верхней Пышме

Женщина съела девочку во время войны в Верхней Пышме

06 мая 2025 в 11:43 Размер текста - 17 +

Мать троих детей увела чужого ребенка к себе и убила (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы Факт людоедства произошел в Верхней Пышме (Свердловская область) во время Великой Отечественной войны. В 1943-м женщина убила 9-летнюю девочку, которая в магазине попросила у нее кусочек хлеба. Мясом ребенка она питалась сама и кормила своих детей. О страшном происшествии рассказывается в книге «Победа. Одна на всех»,. «19 февраля сего года у гражданина П., проживающего в рабочем поселке В. Пышма, исчезла дочь Анна, 1932 года рождения. 24 февраля в поселке горняков около дома № 23 был обнаружен лоскут от пальто, в котором была одета Анна. При проверке этого факта было установлено, что девочка 19 февраля около 17 часов шла от магазина № 7 с гражданкой С. В результате произведенного у С. обыска была найдена одежда Анны и ее тело, разрубленное на куски, часть которого находилась в засоленном виде, а часть спрятана около дома под снегом», — цитирует издание спецсообщение свердловского управления НКВД секретарю обкома. Эти материалы имели гриф совершенно секретно. Сейчас она хранятся в архиве регионального УФСБ. На допросе женщина рассказала, что встретила Аню в магазине: девочка подошла к ней и попросила кусочек хлеба. С. ей в этом отказала, но позвала к себе домой, где обещала угостить. Девочка согласилась пойти. «Придя домой, С. убила Анну, а затем расчленила ее тело на части. Мясо Анны С. ела сама, кормила своих детей, а также продавала на рынке по 130 рублей за кусок, а четверть литра сала продала на рынке за 200 рублей», — сказано в спецсообщении. В ходе следствия было установлено, что женщине 21 год, она домохозяйка, и прибыла в Верхнюю Пышму из Енисейска (Красноярский край) в сентябре 1942 года вместе с мужем-монтажником, которого перебросили со «Стальконструкции» на Пышмострой. На момент происшествия мужчина работал на Химмашстрое в Нижне-Исетске. «С. заявила, что материально она жила плохо, так как муж мало помогал, а сама она не работала, имея троих маленьких детей. Внешне С. производит впечатление вполне вменяемого человека. 25 февраля она будет подвергнута медицинскому освидетельствованию. Для ведения следствия С. затребована в УНКВД. О результатах сообщим дополнительно», — так заканчивается страшное сообщение. О дальнейшей судьбе людоедки в книге не сказано. О людоедстве управление НКВД сообщало в спецдонесении под грифом совершенно секретно Фото: скрин книги «Победа. Одна на всех» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Факт людоедства произошел в Верхней Пышме (Свердловская область) во время Великой Отечественной войны. В 1943-м женщина убила 9-летнюю девочку, которая в магазине попросила у нее кусочек хлеба. Мясом ребенка она питалась сама и кормила своих детей. О страшном происшествии рассказывается в книге «Победа. Одна на всех»,. «19 февраля сего года у гражданина П., проживающего в рабочем поселке В. Пышма, исчезла дочь Анна, 1932 года рождения. 24 февраля в поселке горняков около дома № 23 был обнаружен лоскут от пальто, в котором была одета Анна. При проверке этого факта было установлено, что девочка 19 февраля около 17 часов шла от магазина № 7 с гражданкой С. В результате произведенного у С. обыска была найдена одежда Анны и ее тело, разрубленное на куски, часть которого находилась в засоленном виде, а часть спрятана около дома под снегом», — цитирует издание спецсообщение свердловского управления НКВД секретарю обкома. Эти материалы имели гриф совершенно секретно. Сейчас она хранятся в архиве регионального УФСБ. На допросе женщина рассказала, что встретила Аню в магазине: девочка подошла к ней и попросила кусочек хлеба. С. ей в этом отказала, но позвала к себе домой, где обещала угостить. Девочка согласилась пойти. «Придя домой, С. убила Анну, а затем расчленила ее тело на части. Мясо Анны С. ела сама, кормила своих детей, а также продавала на рынке по 130 рублей за кусок, а четверть литра сала продала на рынке за 200 рублей», — сказано в спецсообщении. В ходе следствия было установлено, что женщине 21 год, она домохозяйка, и прибыла в Верхнюю Пышму из Енисейска (Красноярский край) в сентябре 1942 года вместе с мужем-монтажником, которого перебросили со «Стальконструкции» на Пышмострой. На момент происшествия мужчина работал на Химмашстрое в Нижне-Исетске. «С. заявила, что материально она жила плохо, так как муж мало помогал, а сама она не работала, имея троих маленьких детей. Внешне С. производит впечатление вполне вменяемого человека. 25 февраля она будет подвергнута медицинскому освидетельствованию. Для ведения следствия С. затребована в УНКВД. О результатах сообщим дополнительно», — так заканчивается страшное сообщение. О дальнейшей судьбе людоедки в книге не сказано.