Общество Экс-директор свердловского ОТВ уехал на фронт Бывший глава ОТВ Стуликов решил стать участником СВО 05 мая 2025 в 21:20 Размер текста - 17 + Антон Стуликов руководил главным каналом властей 11 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший директор свердловского ОТВ Антон Стуликов отправился в зону спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU сообщил информированный источник. «Стуликов уехал [из Екатеринбурга] около недели назад. Он сейчас в ДНР, ожидает распределения [в воинскую часть]», — уточнил собеседник. Сам Стуликов на звонок корреспондента не ответил — как и на сообщение в мессенджере. В последний раз в Сети он был 27 апреля. Стуликов руководил ОТВ с 2010-го по 2021 год. С поста директора он ушел после объединения трех региональных телеканалов (ОТВ, «Четвертый канал» и «Студия-41»). В 2021—2022 годах Стуликов был главредом «Областной газеты» и советником тогдашнего губернатора Евгения Куйвашева. После он владел ООО «Медиахит» — юрлицом газеты «Аргументы недели. Уральский хребет». В этом статусе Стуликов становился фигурантом уголовного дела, возбужденного в сентябре 2024-го по факту невыплаты зарплаты одному из сотрудников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Бывший директор свердловского ОТВ Антон Стуликов отправился в зону спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU сообщил информированный источник. «Стуликов уехал [из Екатеринбурга] около недели назад. Он сейчас в ДНР, ожидает распределения [в воинскую часть]», — уточнил собеседник. Сам Стуликов на звонок корреспондента не ответил — как и на сообщение в мессенджере. В последний раз в Сети он был 27 апреля. Стуликов руководил ОТВ с 2010-го по 2021 год. С поста директора он ушел после объединения трех региональных телеканалов (ОТВ, «Четвертый канал» и «Студия-41»). В 2021—2022 годах Стуликов был главредом «Областной газеты» и советником тогдашнего губернатора Евгения Куйвашева. После он владел ООО «Медиахит» — юрлицом газеты «Аргументы недели. Уральский хребет». В этом статусе Стуликов становился фигурантом уголовного дела, возбужденного в сентябре 2024-го по факту невыплаты зарплаты одному из сотрудников. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям