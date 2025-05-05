Экс-директор свердловского ОТВ уехал на фронт

Бывший глава ОТВ Стуликов решил стать участником СВО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Свердловского творческого союза журналистов. Екатеринбург, стуликов антон
Антон Стуликов руководил главным каналом властей 11 лет Фото:

Бывший директор свердловского ОТВ Антон Стуликов отправился в зону спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU сообщил информированный источник.

«Стуликов уехал [из Екатеринбурга] около недели назад. Он сейчас в ДНР, ожидает распределения [в воинскую часть]», — уточнил собеседник. Сам Стуликов на звонок корреспондента не ответил — как и на сообщение в мессенджере. В последний раз в Сети он был 27 апреля.

Стуликов руководил ОТВ с 2010-го по 2021 год. С поста директора он ушел после объединения трех региональных телеканалов (ОТВ, «Четвертый канал» и «Студия-41»). В 2021—2022 годах Стуликов был главредом «Областной газеты» и советником тогдашнего губернатора Евгения Куйвашева.

После он владел ООО «Медиахит» — юрлицом газеты «Аргументы недели. Уральский хребет». В этом статусе Стуликов становился фигурантом уголовного дела, возбужденного в сентябре 2024-го по факту невыплаты зарплаты одному из сотрудников.

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Бывший директор свердловского ОТВ Антон Стуликов отправился в зону спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU сообщил информированный источник. «Стуликов уехал [из Екатеринбурга] около недели назад. Он сейчас в ДНР, ожидает распределения [в воинскую часть]», — уточнил собеседник. Сам Стуликов на звонок корреспондента не ответил — как и на сообщение в мессенджере. В последний раз в Сети он был 27 апреля. Стуликов руководил ОТВ с 2010-го по 2021 год. С поста директора он ушел после объединения трех региональных телеканалов (ОТВ, «Четвертый канал» и «Студия-41»). В 2021—2022 годах Стуликов был главредом «Областной газеты» и советником тогдашнего губернатора Евгения Куйвашева. После он владел ООО «Медиахит» — юрлицом газеты «Аргументы недели. Уральский хребет». В этом статусе Стуликов становился фигурантом уголовного дела, возбужденного в сентябре 2024-го по факту невыплаты зарплаты одному из сотрудников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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