«Бросился на амбразуру»: свердловчанин повторил подвиг Александра Матросова в годы войны. Фото, видео

Герой СССР Григорий Кунавин закрыл грудью вражеский пулемет, освобождая Польшу

06 мая 2025 в 15:22 Размер текста - 17 +

Земляки хранят память о герое Григорие Кунавине. Ему ставят памятники, его именем называют школы и улицы и о нем слагают стихи Фото: открытие источники новость из сюжета Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы В годы Великой Отечественной войны более 400 солдат повторили подвиг Александра Матросова, закрыв своим телом амбразуру вражеского дзота. Один из таких — свердловчанин Григорий Кунавин. Ценой собственной жизни в 1944-м он спас сотни однополчан и помог Красной Армии взять важную высоту. Как из крестьянского мальчишки, закончившего три класса школы, вырос Герой Советского Союза, и как земляки хранят память о нем, — в материале URA.RU. Маленький герой Павел Васильевич Кунавин, отец героя, рассказывает пионерам о сыне Фото предоставлено школой №60 имени Героя Советского Союза Г.П. Кунавина (Каменск-Уральский) Григорий Кунавин родился 3 января 1903 года в селе Байны Богдановичского района в крестьянской семье, где росло еще пять братьев и сестер. Гриша был самым старшим и уже с трех лет помогал отцу: мальчика сажали на лошадь, и он боронил землю. Когда глава семейства уходил на заработки, Гриша оставался за старшего. А в 1916-м, когда отца призвали на фронт Первой мировой, 13-летний подросток стал плотником, чтобы прокормить родных. Может поэтому мальчишке только и удалось закончить лишь три класса местной школы. Это было уже в Каменске-Уральском, который тогда был поселком. «Подвиг, который совершил Григорий Кунавин, можно разглядеть уже в его юношеских поступках. Односельчане вспоминали, как Гриша спас детей на пожаре в другой деревне. Увидев дым, разбил окно, вытащил малышей из-под кровати и вдвоем с соседом-стариком потушил пожар. Шла уборка урожая, народ был в поле. Придя домой, мальчик боялся сказать, что рубашку на пожаре испортил: не показываясь на глаза матери, лег спать голодным. Только на следующий день она от соседей узнала, что сын, по сути, спас не только малышей, но и деревню, которая могла выгореть вся», — писала в одной из заметок руководитель филиала Госархива Свердловской области в Каменске-Уральском Татьяна Судакова. Честный коммунист Григорий Кунавин вырос в крестьянской семье и был коммунистом Фото: открытые источники В 1924 году Кунавин был призван в армию. Служил в Киеве в 134-м стрелковом полку, где окончил школу связи. В 1927-м демобилизовался, вступил в ВКП (б) и вскоре решением партии был откомандирован на строительство Южно-Уральской железной дороги. Там в бригаде плотников Григорий строил бараки, водонапорную башню и локомотивное депо. В 1934-м Кунавин трудился на ж/д-станции пекарем, потом заведующим магазином. На эту должность его поставили как честного и ответственного коммуниста: годы были непростые, и хлеб и муку разворовывали. На железной дороге и застала Кунавина война. У него была бронь, и он мог бы работать в тылу, но Григорий рвался на фронт. Писали, что однажды на станции Синарской остановился поезд с ранеными, и кто-то из бойцов все время повторял: «Почему такая тишина? Почему не стреляют?». Свидетелем этого был Кунавин. Вскоре он пришел в военкомат и добился своего. Осенью 1941-го парень отправился на фронт, а с 31 декабря участвовал в боях под Москвой. Уральский богатырь В боевом крещении Кунавина ранило: в рукопашной схватке он схлестнулся сразу с тремя немцами, один из которых автоматной очередью прострелил красноармейцу ногу. «Григорий Кунавин высокий и сильный — настоящий уральский богатырь. В одном из боев спрыгнул он во вражеский окоп и оказался один против трех фашистов. Двоих он прикончил, а третий успел его ранить, но Кунавин и раненый умудрился придушить немца», — описывают тот бой на странице «Воспоминания ветеранов» во «ВКонтакте». В Богдановиче возвышается памятник герою-земляку Фото предоставлено Богдановичским краеведческим музеем «Дорогая Катюша! Нахожусь в госпитале. Малость поцарапало меня. Но я рад, что участвовал в битве под Москвой. Ох, и дали мы там фрицам по зубам. Мои дела идут на поправку. Скоро рана заживет, и тогда снова вперед. Хочется скорее на фронт. Представь себе, я еще очень мало сделал», — писал из госпиталя солдат жене. В то же время из дома пришла печальная весть: под Москвой погиб один из младших братьев Григория — Иван. «Будешь в боях — отомсти за брата. Бей беспощадно проклятых гадов», — писал старшему сыну отец. Григорий уговорил врачей поскорей его выписать и снова вернулся на передовую. Кунавин участвовал во многих боях: освобождал Орел и Курск, и еще был дважды ранен. Весной 1944 года он был направлен в 1021-й стрелковый полк Новозыбковской дивизии 3-го Белорусского фронта, освобождал Гомель и Могилев. «Движемся на запад. Нас не держат никакие препятствия. За нами по пути остаются трупы проклятой немчуры», — писал в последнем письме жене Кунавин. Среди бойцов он был самым старшим: ему исполнилось сорок, остальные была молодежь. Легендарный подвиг Летом 1944-го войска вступили в Польшу. Рота Кунавина вела бой за деревню Герасимовичи, перед бойцами стояла задача освободить ее. На прикрывающей высоте заняли позицию вражеские пулеметчики и поливали огнем все подступы. Для успеха боя надо было заставить пулемет неприятеля хотя бы на минуту замолчать, и Кунавин сам решил подавить огневую точку. Он выдвинулся вперед, непрерывно ведя огонь по противнику из своего автомата. Но все патроны были расстреляны, а вражеский пулемет не умолкал. От него солдата отделяло несколько метров. Герой Советского Союза Григорий Кунавин Фото предоставлено Богдановичским краеведческим музеем «Кунавин решил ценой жизни обеспечить успех роты: он быстро бросился на амбразуру и прикрыл ствол своим телом, погибнув смертью героя. Вражеский пулемет захлебнулся. Воспользовавшись моментом, рота дружно поднялась в атаку, стремительным броском ворвалась в деревню и выполнила боевую задачу», — писала историк Судакова. «Мой дед, Дорин Михаил Евстигнеевич, был в том бою, когда погиб Григорий Павлович. Он рассказывал, что пулемет с дзота не давал атаковать и они залегли на землю. Фашисты открыли минометный огонь, и разрывы все ближе и ближе разрывались к ним. Еще бы немного, и их бы накрыло минами. Своим подвигом Кунавин спас молодых пацанов 18-20 лет. Когда солдаты добежали до дзота и ворвались в него, дед говорил, что они не стреляли, а кололи штыками фашистов», — писал в одном из комментариев внук одного из участников того боя по имени Александр. Бессменный караул Похоронили уральского богатыря сначала в деревне Серютевица, потом перезахоронили в Герасимовичах. Командующий 307-й стрелковой дивизией генерал-майор Василий Далматов писал жене Кунавина Екатерине Андреевне: «В соответствии с русской воинской традицией на всех поверках личного состава будет первой называться фамилия Григория Кунавина. И всякий раз старшина, подав команду «Смирно!», торжественно прочтет по послужной книге личного состава фамилию Героя, а правофланговый командир первого отделения ответит: «Погиб смертью храбрых в боях с немецкими захватчиками у деревни Герасимовичи». В марте 1945-го Кунавину было присвоено звание Героя Советского Союза — посмертно. В школьном музее детям рассказывают про подвиг Кунавина Фото предоставлено школой №60 имени Героя Советского Союза Г.П. Кунавина (Каменск-Уральский) Память об отважном солдате бережно хранят на его малой родине. В Богдановиче и Каменске-Уральском возвышаются памятники Кунавину, его именем названы центральные улицы, имя Кунавина носят железнодорожная станция и школа № 60 в Каменске-Уральском. В Богдановичском краеведческом музее собраны архивные материалы о выдающемся земляке и фотографии, есть большая экспозиция о героическом ученике и в школьном музее Каменска-Уральского. О подвиге Кунавина рассказывают уже нынешним ученикам. Каменский поэт Галина Окулова посвятила Григорию Кунавину стихотворение «В бессменном карауле». В нем есть такие строки: Герой и сын своей отчизны убит войной в чужом краю. Он роту спас ценою жизни, уйдя в бессмертие в бою. Теперь в бессменном карауле — и крепок постамент-гранит — Он встал на перекрестье улиц и город свой родной хранит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В годы Великой Отечественной войны более 400 солдат повторили подвиг Александра Матросова, закрыв своим телом амбразуру вражеского дзота. Один из таких — свердловчанин Григорий Кунавин. Ценой собственной жизни в 1944-м он спас сотни однополчан и помог Красной Армии взять важную высоту. Как из крестьянского мальчишки, закончившего три класса школы, вырос Герой Советского Союза, и как земляки хранят память о нем, — в материале URA.RU. Григорий Кунавин родился 3 января 1903 года в селе Байны Богдановичского района в крестьянской семье, где росло еще пять братьев и сестер. Гриша был самым старшим и уже с трех лет помогал отцу: мальчика сажали на лошадь, и он боронил землю. Когда глава семейства уходил на заработки, Гриша оставался за старшего. А в 1916-м, когда отца призвали на фронт Первой мировой, 13-летний подросток стал плотником, чтобы прокормить родных. Может поэтому мальчишке только и удалось закончить лишь три класса местной школы. Это было уже в Каменске-Уральском, который тогда был поселком. «Подвиг, который совершил Григорий Кунавин, можно разглядеть уже в его юношеских поступках. Односельчане вспоминали, как Гриша спас детей на пожаре в другой деревне. Увидев дым, разбил окно, вытащил малышей из-под кровати и вдвоем с соседом-стариком потушил пожар. Шла уборка урожая, народ был в поле. Придя домой, мальчик боялся сказать, что рубашку на пожаре испортил: не показываясь на глаза матери, лег спать голодным. Только на следующий день она от соседей узнала, что сын, по сути, спас не только малышей, но и деревню, которая могла выгореть вся», — писала в одной из заметок руководитель филиала Госархива Свердловской области в Каменске-Уральском Татьяна Судакова. В 1924 году Кунавин был призван в армию. Служил в Киеве в 134-м стрелковом полку, где окончил школу связи. В 1927-м демобилизовался, вступил в ВКП (б) и вскоре решением партии был откомандирован на строительство Южно-Уральской железной дороги. Там в бригаде плотников Григорий строил бараки, водонапорную башню и локомотивное депо. В 1934-м Кунавин трудился на ж/д-станции пекарем, потом заведующим магазином. На эту должность его поставили как честного и ответственного коммуниста: годы были непростые, и хлеб и муку разворовывали. На железной дороге и застала Кунавина война. У него была бронь, и он мог бы работать в тылу, но Григорий рвался на фронт. Писали, что однажды на станции Синарской остановился поезд с ранеными, и кто-то из бойцов все время повторял: «Почему такая тишина? Почему не стреляют?». Свидетелем этого был Кунавин. Вскоре он пришел в военкомат и добился своего. Осенью 1941-го парень отправился на фронт, а с 31 декабря участвовал в боях под Москвой. В боевом крещении Кунавина ранило: в рукопашной схватке он схлестнулся сразу с тремя немцами, один из которых автоматной очередью прострелил красноармейцу ногу. «Григорий Кунавин высокий и сильный — настоящий уральский богатырь. В одном из боев спрыгнул он во вражеский окоп и оказался один против трех фашистов. Двоих он прикончил, а третий успел его ранить, но Кунавин и раненый умудрился придушить немца», — описывают тот бой на странице «Воспоминания ветеранов» во «ВКонтакте». «Дорогая Катюша! Нахожусь в госпитале. Малость поцарапало меня. Но я рад, что участвовал в битве под Москвой. Ох, и дали мы там фрицам по зубам. Мои дела идут на поправку. Скоро рана заживет, и тогда снова вперед. Хочется скорее на фронт. Представь себе, я еще очень мало сделал», — писал из госпиталя солдат жене. В то же время из дома пришла печальная весть: под Москвой погиб один из младших братьев Григория — Иван. «Будешь в боях — отомсти за брата. Бей беспощадно проклятых гадов», — писал старшему сыну отец. Григорий уговорил врачей поскорей его выписать и снова вернулся на передовую. Кунавин участвовал во многих боях: освобождал Орел и Курск, и еще был дважды ранен. Весной 1944 года он был направлен в 1021-й стрелковый полк Новозыбковской дивизии 3-го Белорусского фронта, освобождал Гомель и Могилев. «Движемся на запад. Нас не держат никакие препятствия. За нами по пути остаются трупы проклятой немчуры», — писал в последнем письме жене Кунавин. Среди бойцов он был самым старшим: ему исполнилось сорок, остальные была молодежь. Летом 1944-го войска вступили в Польшу. Рота Кунавина вела бой за деревню Герасимовичи, перед бойцами стояла задача освободить ее. На прикрывающей высоте заняли позицию вражеские пулеметчики и поливали огнем все подступы. Для успеха боя надо было заставить пулемет неприятеля хотя бы на минуту замолчать, и Кунавин сам решил подавить огневую точку. Он выдвинулся вперед, непрерывно ведя огонь по противнику из своего автомата. Но все патроны были расстреляны, а вражеский пулемет не умолкал. От него солдата отделяло несколько метров. «Кунавин решил ценой жизни обеспечить успех роты: он быстро бросился на амбразуру и прикрыл ствол своим телом, погибнув смертью героя. Вражеский пулемет захлебнулся. Воспользовавшись моментом, рота дружно поднялась в атаку, стремительным броском ворвалась в деревню и выполнила боевую задачу», — писала историк Судакова. «Мой дед, Дорин Михаил Евстигнеевич, был в том бою, когда погиб Григорий Павлович. Он рассказывал, что пулемет с дзота не давал атаковать и они залегли на землю. Фашисты открыли минометный огонь, и разрывы все ближе и ближе разрывались к ним. Еще бы немного, и их бы накрыло минами. Своим подвигом Кунавин спас молодых пацанов 18-20 лет. Когда солдаты добежали до дзота и ворвались в него, дед говорил, что они не стреляли, а кололи штыками фашистов», — писал в одном из комментариев внук одного из участников того боя по имени Александр. Похоронили уральского богатыря сначала в деревне Серютевица, потом перезахоронили в Герасимовичах. Командующий 307-й стрелковой дивизией генерал-майор Василий Далматов писал жене Кунавина Екатерине Андреевне: «В соответствии с русской воинской традицией на всех поверках личного состава будет первой называться фамилия Григория Кунавина. И всякий раз старшина, подав команду «Смирно!», торжественно прочтет по послужной книге личного состава фамилию Героя, а правофланговый командир первого отделения ответит: «Погиб смертью храбрых в боях с немецкими захватчиками у деревни Герасимовичи». В марте 1945-го Кунавину было присвоено звание Героя Советского Союза — посмертно. Память об отважном солдате бережно хранят на его малой родине. В Богдановиче и Каменске-Уральском возвышаются памятники Кунавину, его именем названы центральные улицы, имя Кунавина носят железнодорожная станция и школа № 60 в Каменске-Уральском. В Богдановичском краеведческом музее собраны архивные материалы о выдающемся земляке и фотографии, есть большая экспозиция о героическом ученике и в школьном музее Каменска-Уральского. О подвиге Кунавина рассказывают уже нынешним ученикам. Каменский поэт Галина Окулова посвятила Григорию Кунавину стихотворение «В бессменном карауле». В нем есть такие строки: Герой и сын своей отчизны убит войной в чужом краю. Он роту спас ценою жизни, уйдя в бессмертие в бою. Теперь в бессменном карауле — и крепок постамент-гранит — Он встал на перекрестье улиц и город свой родной хранит.