05 мая 2025

Жесткое ДТП парализовало движение в двух микрорайонах Екатеринбурга. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария случилась с тремя машинами
Авария случилась с тремя машинами Фото:

В Екатеринбурге утром 6 мая на улице Московской случилась серьезная авария, из-за которой встало движение на Юго-Западе и Автовокзале. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«На Московской дорогу не поделили легковушка, грузовик и кроссовер. Это привело к пробкам сразу на нескольких улицах: Щорса, Шаумяна, Амундсена и на самой Московской», — пояснил собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что обошлось без пострадавших. Сейчас инспекторы ДПС помогают водителям составить процессуальные документы.

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В Екатеринбурге утром 6 мая на улице Московской случилась серьезная авария, из-за которой встало движение на Юго-Западе и Автовокзале. Об этом URA.RU рассказал читатель. «На Московской дорогу не поделили легковушка, грузовик и кроссовер. Это привело к пробкам сразу на нескольких улицах: Щорса, Шаумяна, Амундсена и на самой Московской», — пояснил собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что обошлось без пострадавших. Сейчас инспекторы ДПС помогают водителям составить процессуальные документы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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