В Екатеринбурге утром 6 мая на улице Московской случилась серьезная авария, из-за которой встало движение на Юго-Западе и Автовокзале. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«На Московской дорогу не поделили легковушка, грузовик и кроссовер. Это привело к пробкам сразу на нескольких улицах: Щорса, Шаумяна, Амундсена и на самой Московской», — пояснил собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что обошлось без пострадавших. Сейчас инспекторы ДПС помогают водителям составить процессуальные документы.
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