Тело студента УрФУ с пакетом на голове нашли в общежитии

В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга в общежитии обнаружили тело 19-летнего студента радиофака Уральского федерального университета. На его голове был пакет, рассказал URA.RU источник в экстренных службах.
«Труп с пакетом на голове нашли на 100-летия Уральского университета, 6/5 в комнате №672. Его уже увезли, на месте работают правоохранители», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службы УрФУ и регионального СУ СКР. В ведомстве воздержались от комментариев. Ответ от учреждения будет опубликован, как только поступит.
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