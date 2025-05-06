Тело студента УрФУ с пакетом на голове нашли в общежитии

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Силовики работают на месте ЧП (архивное фото)
Силовики работают на месте ЧП (архивное фото) Фото:

В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга в общежитии обнаружили тело 19-летнего студента радиофака Уральского федерального университета. На его голове был пакет, рассказал URA.RU источник в экстренных службах.

«Труп с пакетом на голове нашли на 100-летия Уральского университета, 6/5 в комнате №672. Его уже увезли, на месте работают правоохранители», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службы УрФУ и регионального СУ СКР. В ведомстве воздержались от комментариев. Ответ от учреждения будет опубликован, как только поступит.

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В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга в общежитии обнаружили тело 19-летнего студента радиофака Уральского федерального университета. На его голове был пакет, рассказал URA.RU источник в экстренных службах. «Труп с пакетом на голове нашли на 100-летия Уральского университета, 6/5 в комнате №672. Его уже увезли, на месте работают правоохранители», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службы УрФУ и регионального СУ СКР. В ведомстве воздержались от комментариев. Ответ от учреждения будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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